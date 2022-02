Hebe wprowadza do sprzedaży limitowana serię toreb

Konkurs „Odkryj siebie z Hebe” skierowany był do artystów i grafików – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie grafiki, której zwycięski projekt pojawił się właśnie na torbach dostępnych w ogólnej sprzedaży w cenie 19,99 zł. Część środków z zakupu toreb zostanie przekazana na cele charytatywne.

Do konkursu zgłoszonych zostało 456 prac, z których 274 spełniło warunki Regulaminu i zostało zakwalifikowane do udziału w konkursie. Jury konkursowe podjęło się niełatwego zadania, jakim było wyselekcjonowanie dwunastu prac (metodą głosowania), które przeszły do II etapu konkursu. Ostatecznie udało się wybrać trzy finałowe prace.



Pierwsze miejsce zdobyła Ewelina Gąska i to jej projekt został nadrukowany na czarnych torbach z drelichu, które już dziś w edycji limitowanej można zakupić w wybranych drogeriach Hebe, w aplikacji oraz na hebe.pl.