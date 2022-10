Hebe z 13. sklepem we Wrocławiu, 2. w Jastrzębiu-Zdroju, 8. w Gdańsku i 1. w Kołobrzegu

27 października br., miało miejsce otwarcie nowego sklepu Hebe, zlokalizowanego w Centrum Handlowym Borek przy al. gen. Józefa Hallera 52 we Wrocławiu. To 13. sklep Hebe zlokalizowany w tym mieście. 28 października miało miejsce otwarcie sklepu Hebe, zlokalizowanego w Galerii Jastrzębie przy ul. Warszawskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju. To z kolei druga drogeria w tym mieście. Tegio samego dnia ruszyła drogeria w Galerii Manhattan przy ul. Grunwaldzkiej 82 w Gdańsku. Jest to ósmy sklep Hebe w tym mieście.