Hebe zamknęło apteki, zmniejszyło wynagrodzenia i ... odnotowało 867 proc. wzrostu w e-sprzedaży

W 2020 roku spółka Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja osiągnęła sprzedaż w wysokości 1,021 mld zł (sklepy stacjonarne oraz sklep internetowy) co stanowiło wzrost o 2,9% w porównaniu do poprzedniego roku.

Sprzedaż poprzez sklep internetowy osiągnęła wartość 78,2 mln zł co oznacza wzrost o 867,4% w stosunku do ubiegłego roku.

Hebe podsumowuje działanie konkurencji

Właściciel sieci w swoim sprawozdaniu za okres od 01-12-2019 do 30-11-2020 opisał otoczenie rynku działanie konkurencji.

Firma podaje, że w roku 2020 pandemia miała bardzo silny wpływ na rynek kosmetyczny powodując jego zmniejszenie o -1,9%, w czym sprzedaż drogeryjna spadła o -4,2%.

Ogólno-dostępne sieci spożywcze (supermarkety oraz dyskonty) stały się naturalnym zwycięzcą w kategoriach kosmetycznych, uzyskując korzyści z mniejszego wpływu na ich działalność przyjętych restrykcji oraz ze zmiany zachowań klientów, którzy zaczęli ograniczać wizyty w bardziej wyspecjalizowanych sklepach.

Z branży, Rossmann nie spowolnił rozwoju, otworzył 89 nowych sklepów (prawie tyle samo co w poprzednim roku, w którym otworzono 93 nowe lokalizacje). Rozszerzony asortyment Rossmanna (środki czystości, pieluchy czy przekąski) pozwolił na kompensatę strat ze sprzedaży kosmetyków. Rossmann skorzystał również na większej różnorodności lokalizacji sklepów (sklepy uliczne oraz w mniejszych miastach). Kładł też silny nacisk na promowanie kosmetyków w mediach oraz duże promocje. W kontekście asortymentu, dużą uwagę przykładali do trendów, kosmetyków naturalnych, makijażowych oraz sprzedaży internetowej. Warto wspomnieć też o wprowadzeniu zmian, mających na celu poprawie atmosfery w sklepach oraz o nowym koncepcie sklepu w Łodzi.

Superpharm został bardzo dotknięty skutkami pandemii, ich sklepy zlokalizowane są przede wszystkim w dużych centrach handlowych, które cierpiały na największy odpływ klientów. W trakcie roku Superpharm zamknął 4 sklepy oraz rozpoczął restrukturyzację.

Kontigo, Sephora & Douglas także borykały się poważnymi trudnościami, Natura zamknęła część sklepów (25 w ciągu 2020 roku).

Rok w JMDiF

W 2020 roku spółka osiągnęła sprzedaż w wysokości 1,021 mld zł (sklepy stacjonarne oraz sklep internetowy) co stanowiło wzrost o 2,9% w porównaniu do poprzedniego roku. Sprzedaż całkowita (włączając apteki) wyniosła 1,085 mld zł co stanowiło spadek o 2,3% w stosunku do poprzedniego roku. Na

wysokość sprzedaż duży wpływ miało zamknięcie aptek oraz ograniczona ekspansja.

Sprzedaż poprzez sklep internetowy osiągnęła wartość 78,2 mln zł co oznacza wzrost o 867,4% w stosunku do ubiegłego roku. Sklep internetowy firmy pomógł częściowo zrekompensować stratę w ilości klientów, która wynikła z różnego rodzaju restrykcji i obostrzeń.



- Spadki odnotowaliśmy we wszystkich sklepach w 2020, jednak lokalizacje znajdujące się w parkach handlowych i lokalizacje uliczne, znajdujące się w małych i średniej wielkości miastach odnotowały większą odporność na kryzys. Lokalizacje znajdujące się w dużych centrach handlowych, przy głównych ulicach lub na dworcach kolejowych zostały najbardziej dotknięte skutkami pandemii. Na spadek sprzedaży w naszych lokalizacjach w Warszawie i pozostałych dużych miastach wpływ miało wprowadzenie pracy zdalnej, brak

turystów oraz studentów, rozwijająca się sprzedaż internetowa oraz brak chęci spędzania czasu na tzw. „przyjemnych zakupach”. - komentuje firma.

Redukcja kosztów w reakcji na pandemię

Z pośród wszystkich wysiłków, podjętych przez firmę do ochrony finansów firmy, warto wyróżnić:



• Ścisła kontrola kosztów operacyjnych już od początku pandemii: a) wynagrodzenia (wprowadzenie niepełnego wymiaru czasu pracy we wszystkich dywizjach firmy: sklepach, centrum dystrybucyjnym oraz

biurze głównym – pozwoliło to na ubieganie się o dotacje od rządu, znaczące ograniczenie podwyżek płac, od kwietnia ograniczenie zatrudnienia i szkoleń w biurze głównym b) czynsze (znacząca redukcja kwot płaconego czynszu ~ 9 mln zł c) rewizja kosztów reklamy oraz pozostałych budżetów.

• Ograniczenie zakupu produktów oraz poprawa jego różnorodności (redukcja złych zapasów, inteligentne zakupy z możliwością podejmowania ryzyka związanego z dostępnością – skupianie się na tym co tak naprawdę się sprzedaje, bez kompromisu w przypadku produktów wolno rotujących). Wynikiem działania była znacząca obniżka wartości zatowarowanych produktów (z wyłączeniem otwarć 22 nowych sklepów oraz inwestycji w sklep internetowy) oraz poprawa pokrycia zapasów o 11 dni w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.

• Kontrola nakładów inwestycyjnych z większym naciskiem na szybki rozwój sklepu internetowego oraz na wszystkie procesy zwiększające produktywność na sklepach (np. kasy samoobsługowe). Ograniczenie ekspansji nowych sklepów, otwarcie 22 nowych z 50 pierwotnie planowanych.

• Rozpoczęcie projektu zwiększającego produktywność sklepów, którego wynik będzie widoczny w 2021 r. (Przegląd logistyki sklepowej, automatyzacja i cyfryzacja zbędnych zadań administracyjnych, wprowadzenie

kas samoobsługowych).

• Rozwój sklepu internetowego

• Zamkniecie aptek – w 2020 firma zdecydowała o zamknięciu nierentownego biznesu aptecznego (koniec lipca). W rezultacie 48 lokalizacji zostało zamkniętych (28 samodzielnych aptek oraz 20 w formacie Hebe Total). Firma przygotowała bardzo szczegółowy i dokładny plan restrukturyzacji, uwzględniający zwolnienia grupowe, ograniczenie ryzyka w przypadku zapasów, umowy czynszowe oraz usunięcie sprzętu.