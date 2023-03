Heinz i Absolut łączą siły - w supermarketach pojawi się ketchup z wódką

Heinz x Absolut Tomato Vodka Pasta Sauce to kremowy sos z pomidorów, bazylii i sera z dodatkowym składnikiem - wódką. Podczas procesu gotowania większość alkoholu zostaje zredukowana, wzmacniając lotne związki smakowe w pomidorach i tworząc konsystencję, która równoważy kremowe, serowe nuty z pomidorem i aromatyczną bazylią – podaje Heinz.

Sos pomidorowy z wódką nie jest nowym przepisem. Penne alla vodka od dziesięcioleci jest podstawą włoskich restauracji, a alkohol pomaga śmietance połączyć się z bazą pomidorową, równoważąc smaki. Sos wódkowy znany jest również w Stanach Zjednoczonych w kuchni włosko-amerykańskiej.

Zainteresowanie przepisem wzrosło po tym, jak amerykańska modelka Gigi Hadid opublikowała na Tik Toku przepis na makaron okraszony pikantnym sosem z wódką.

- Chociaż od wprowadzenia na rynek naszego pierwszego sosu do makaronu Heinz minęło ponad 150 lat, w trakcie których gromadziliśmy doświadczenia w zakresie pomidorów, jesteśmy zdeterminowani, aby nadal wprowadzać innowacje i zachwycać konsumentów nowymi smakami, odpowiadając na trendy w mediach społecznościowych – komentuje cytowany przez delish.com Caio Fontenele, Heinz New Ventures Director. - Jesteśmy podekscytowani współpracą między dwiema markami z ponad 100-letnią tradycją, dzięki której pierwszy pomidorowy sos do makaronu z wódką trafi do głównych supermarketów - dodaje.

Jak donosi Absolut, sos z wódką będzie dostępny w limitowanej edycji od 12 kwietnia początkowo tylko w Wielkiej Brytanii. Powinien kosztować równowartość ok. 2,80 euro.