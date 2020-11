HELIO Natura So Soft! bez konserwantów już w sklepach

fot. materiały prasowe



So Soft! to innowacyjna linia znanej polskiej marki HELIO, która jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów, poszukujących miękkich i soczystych suszonych owoców z naturalnie dobrym składem.

So Soft! HELIO Natura to zdrowe przekąski, które wyróżniają się brakiem konserwantów i naturalnie słodkim smakiem. W linii So Soft! znalazły się żurawina, morele, daktyle, figi i śliwki.

Skład żurawiny So Soft! to 90% żurawiny suszonej i 10% soku żurawinowego, a So Soft! MORELE HELIO Natura nie zawierają dwutlenku siarki (E220) i kwasu sorbowego (E200), dlatego mają naturalnie ciemny kolor.

Produkty z linii So Soft! wyróżnia: soczysta mięsistość owoców, brak konserwantów, naturalnie słodki smak, wysoka zawartość błonnika, naturalnie ciemny kolor, długi termin przydatności, wygodne, opakowanie.