Helio świętuje Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego

1 lutego to Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego. Celem akcji jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożenia, jakie niesie za sobą jego produkcja m.in. dla lasów deszczowych, a także wpływu utwardzonego tłuszczu palmowego na nasze zdrowie.

Olej palmowy to jeden z najbardziej rozpowszechnionych składników wykorzystywanych przy produkcji żywności przetworzonej oraz kosmetyków. Z racji niewielkiej ceny (w stosunku do innych tłuszczów) zawładnął rynkiem. Otrzymuje się go z palm oleistych, a jego produkcja negatywnie wpływa na ekosystem. W wersji surowej jest nieszkodliwy, natomiast my często spotykamy się z nim w wersji rafinowanej lub utwardzanej - w produkcji kosmetyków czy przetworzonej żywności. Instytut Żywności i Żywienia odradza spożywanie tego składnika! Olej palmowy nie jest tłuszczem polecanym w żywieniu, m.in. z uwagi na wysoką – zbliżoną do tłuszczów zwierzęcych – zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych .

Pod jakimi nazwami ukrywa się olej palmowy?

• tłuszcz roślinny,

• tłuszcz roślinny utwardzany,

• tłuszcz uwodorniony,

• olej roślinny.

Według ekspertów olej palmowy jest źródłem niekorzystnych dla zdrowia tłuszczów, które zwiększają stężenie cholesterolu we krwi, dlatego zarówno w prewencji, jak w leczeniu chorób tj. otyłość i cukrzyca - zaleca się unikania produktów o wysokiej zawartości tłuszczu zwierzęcego . Według danych WWF, Polska konsumuje więcej oleju palmowego niż wynosi średnia unijna. Dodatkowo uprawa tego składnika wpływa negatywnie na środowisko: wycinanie ogromnych obszarów lasów deszczowych, wymieranie wielu gatunków zwierząt takich, jak: nosorożce, orangutany, tygrysy…

Firma HELIO opracowało technologię umożliwiającą całkowite wyeliminowanie oleju palmowego! Nowe masy krówkowe HELIO PREMIUM to przedstawiciele tej technologii. Wytwarzane są według sprawdzonej, tradycyjnej receptury z surowców najwyższej jakości, przy użyciu pełnego mleka. Dzięki temu, naturalnie smaczne masy do ciast HELIO nie tylko nie zawierają oleju palmowego, ale także wyróżniają się brakiem konserwantów i glutenu, co potwierdza znak Przekreślonego Kłosa na opakowaniach HELIO, licencjonowany przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

HELIO PREMIUM to odświeżona linia mas krówkowych. Gotowe do bezpośredniego spożycia masy krówkowe HELIO PREMIUM o kremowej konsystencji, dostępne są w 5 smakach:

• Masa krówkowa słony karmel – NOWY SMAK!

• Masa krówkowa o smaku czekoladowym

• Masa krówkowa o smaku advocata

• Masa krówkowa o smaku orzechowym

• Masa krówkowa kajmak

Na etykiecie zawsze znajduje się informacja o składzie danego produktu. Masy krówkowe PREMIUM HELIO posiadają znak CZYTAJ SKŁAD – POLECA, który przyznawany jest tylko produktom z naturalnie dobrym składem.

Realizowana przez HELIO polityka eliminowania oleju palmowego, jak i konserwantów znalazła swój wyraz nie tylko w linii mas krówkowych HELIO. Brak tłuszczu palmowego charakteryzuje także wszystkie popcorny do mikrofalówki marki HELIO.