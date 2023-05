Hello Day! Smoothie z certyfikatem VEGAN

Płynna przekąska od Agus spełniła wymagające kryteria stawiane artykułom ubiegającym się o ten prestiżowy certyfikat. Logotyp VEGAN znajdzie się na butelkach smoothie od czerwca 2023 r. Innowacyjna propozycja Hello Day! to odpowiedź na potrzeby konsumentów poszukujących zdrowych i pożywnych produktów. Dzięki nowemu oznaczeniu będą oni mogli szybko i pewnie identyfikować napoje firmy Agus i wprowadzić je do swojej diety.

VEGAN nie na każdym produkcie

Znak VEGAN to najbardziej rozpoznawalne na świecie oznaczenie w segmencie żywności wegańskiej. Stanowi on niezawodną wskazówkę dla konsumentów podczas zakupów. Pozwala osobom dbającym o właściwy balans w diecie wybrać produkty, które są odpowiednie dla ich stylu życia i nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego. Od czerwca 2023 roku znak organizacji V-Label, kategoria VEGAN, znajduje się również na trzech wersjach smakowych Hello Day! Smoothie – ananas, marakuja, mango.

– Twórcy znaku mają ponad 25-letnie doświadczenie certyfikacji produktów,

które badane są przez szereg ekspertów z dziedzin takich jak zarządzanie jakością, technologia żywności czy chemia. Wymogi dla znaku VEGAN są bardzo surowe. Przyznanie nam licencji

dla Hello Day! Smoothie potwierdza ich najwyższą jakość oraz wysokie standardy produkcji. – tłumaczy Jarosław Bańda, Dyrektor Komunikacji Agus.

– Certyfikat i logo VEGAN to międzynarodowy symbol, co jest dla nas szczególnie istotne. Nasze smoothie są dostępne na wielu zagranicznych rynkach. Chcąc rozszerzyć sieć sprzedaży stale poszukujemy nowych partnerów handlowych oferując im brandowy produkt najwyższej jakości i atrakcyjne warunki współpracy. Logo VEGAN to nasz kolejny wyróżnik. – dodaje Jarosław Bańda.