Hello JM - nowa aplikacja dla pracowników Biedronki

Od 1. marca 2023 roku pracownicy sieci Biedronka mogą korzystać z aplikacji na telefon Hello JM. Nowość, którą wprowadził dla polskich pracowników, detalista ma usprawnić procesy kadrowe. Z informacji, które udało się uzyskać naszej redakcji, użytkownicy aplikacji mogą sami aktualizować swoje dane osobiste, w tym m.in. swoje personalia, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

Zatrudnieni dzięki nowej aplikacji pracowniczej mogą szybko i bez dodatkowych formalności papierowych, zgłaszać wnioski urlopowe. Ponadto w aplikacji jest specjalna zakładka, gdzie pracownicy mogą zgłaszać wnioski o zapomogę finansową, jeżeli jej potrzebują.

Pracownicy Biedronki o aplikacji Hello JM

Póki co opinie na temat nowej aplikacji nie są entuzjastyczne. Średnia ocena aplikacji na play.google.com to 1,2 na 5 możliwych punktów. Oceny dokonało 142 z ponad 10 tys. pobierających. Recenzenci w komentarzach informują, że aplikacja nie działa poprawnie oraz mają problem z zalogowaniem się do niej.