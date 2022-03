Hemp&Health chce realizować sprzedaż dla NATO

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i wynikającymi z tego zmianami w otoczeniu makroekonomicznym, zarząd Hemp&Health S.A. poinformował, że sytuacja ta nie ma wpływu na działalność i sytuację spółki, która nie prowadziła dotychczas sprzedaży do Ukrainy lub Rosji, a także nie nabywała towarów lub usług od podmiotów z Ukrainy lub Rosji - podano w komunikacie.

Zarząd Hemp&Health przypomniał, że spółka posiada kod NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), co może pozwolić na uzyskiwanie przychodów dzięki dostarczaniu towarów lub usług w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie ze strony jednostek NATO. Zarząd poinformował, że w celu uzyskiwania takich przychodów rozpoczął tworzenie sieci partnerów oraz wewnętrznego działu sprzedaży, który będzie miał na celu, bezpośrednio lub z partnerami, przystępowanie spółki jako generalnego wykonawcy do przetargów prowadzonych przez jednostki NATO.

Hemp&Health jest notowana na giełdzie na rynku NewConnect. Skupia się na działalności w sektorze konopnym i zdrowotnym. Prowadzi sprzedaż m.in. testów na obecność koronawirusa.