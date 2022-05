Hemp&Health i Naval we wspólnym projekcie. Będą sprzedawać plecak ewakuacyjny

Umowa przewiduje udostępnienie przez Navala: swojej marki osobistej (wizerunku) na potrzeby sprzedaży przez spółkę plecaka ewakuacyjnego, swojej wiedzy i know-how na potrzeby konfigurowania zawartości plecaka, swoich kanałów społecznościowych na potrzeby promocji oraz wspieranie przez Navala sprzedaży plecaka, w szczególności poprzez dedykowane działania marketingowe.

Zgodnie z umową, do obowiązków Hemp&Health należy przygotowanie oferty produktowej, czyli skonfigurowanie zawartości plecaka Navala, dystrybucja i bieżąca obsługa detaliczna i hurtowa sprzedaży plecaka w Polsce i za granicą - w tym na stronie www.HHSA.eu - oraz promocja i marketing oraz obsługa domeny www.PlecakNavala.pl.



www.HHSA.eu, to nowo uruchomiona platforma B2B należąca do Hemp&Health S.A., na której można zamówić pakiety żywnościowe i higieniczne, produkty konopne (także pod marką własną klienta), produkty medyczne, produkty FMCG oraz inne produkty oferowane przez partnerów Hemp&Health. Oferta platformy kierowana jest do klienta biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem agend i agencji obsługujących zamówienia federalne USA, NATO, US Army oraz kilkudziesięciu agend ONZ.