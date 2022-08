Henkel czeka na zyski. Sprzedaż rośnie, ale koszty zjadają profity

Sprzedaż koncernu Henkel w pierwszym półroczu wzrosła o prawie 9%, do 10,91 mld euro. Jednak firma nie była w stanie w pełni przenieść silnej inflacji i wzrostu cen na klientów. Zysk brutto (EBIT) spadł o 18,7%, do 1,17 mld euro. Zysk netto zmniejszył się o połowę - z 942 mln do 447 mln.

Producent takich marek, jak m.in. Persil i Schwarzkopf tłumaczy wyniki bardzo trudną sytuacją na rynku, wskazując przede wszystkim na drastyczny wzrost cen materiałów i logistyki. - Pomimo znacznych podwyżek cen, ścisłego zarządzania kosztami i dalszej poprawy wydajności, wpływu tych czynników nie udało się w pełni zrównoważyć - wyjaśnia firma.

Henkel czeka na efekty restrukturyzacji

Trwająca restrukturyzacja również okazuje się kosztowna. Do początku 2023 roku grupa FMCG chce połączyć swoje dwie dywizje konsumenckie – Beauty i Home Care – w jedną. Jednocześnie firma dokonuje przeglądu portfolio swoich marek: wszystkie operacje i marki o łącznych obrotach poniżej miliarda euro są obecnie poddawane przeglądowi. Co więcej, w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie Henkel wycofuje się całkowicie z Rosji i Białorusi.

W pierwszej połowie roku Henkel zbył już kilka mniejszych marek z kategorii pielęgnacji urody; do końca roku ten segment ma zostać jeszcze bardziej odchudzony. Dywizja kosmetyków dla konsumentów również jako jedyna odnotowała spadek sprzedaży w ostatnim półroczu. Mimo to w lipcu grupa zakupiła fryzjerską markę Shiseido, aby dalej penetrować perspektywiczny rynek profesjonalnej pielęgnacji.