Henkel dołącza do apelu o przyjęcie traktatu ONZ przeciwko plastikowym odpadom

Firma Henkel, wraz z 28 innymi światowymi korporacjami, wystosowała apel wzywający rządy do negocjacji i porozumienia w sprawie traktatu ONZ przeciwko plastikowym odpadom.







Henkel zdecydował się połączyć siły z innymi dużymi firmami na rzecz walki z zanieczyszczaniem środowiska odpadami plastikowymi. Firmy apelują o przyjęcie traktatu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który ujednolici standardy regulacyjne, ustanowi wspólne wskaźniki i metodologie działania, upoważni kraje do opracowania własnych celów i planów działania, a także wesprze innowacyjne rozwiązania i rozwój infrastruktury.

- Zanieczyszczenie środowiska plastikiem to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. W Henklu niestrudzenie poszukujemy rozwiązań tego problemu poprzez angażowanie się w inicjatywy promujące gospodarkę obiegu zamkniętego oraz zrównoważone rozwiązania, a także przyczyniające się do ograniczenia ilości odpadów plastikowych”– powiedziała Sylvie Nicol, członkini zarządu firmy Henkel odpowiedzialna za obszar zarządzania personelem i zrównoważonym rozwojem. „Jednak działania podejmowane przez firmy mogą okazać się niewystarczające. Potrzeba konkretnych rozwiązań na poziomie ONZ, by skoordynować działania interesariuszy i wesprzeć ich w walce z plastikowymi odpadami na dużą skalę” – dodała.