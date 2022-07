Henkel: Polacy raczej będą oszczędzać na rozrywce niż na kosmetykach i detergentach

Jak pokazują wyniki badań GfK, w obecnej dobie rosnącej inflacji i galopujących wzrostów cen, konsumenci oszczędzają najbardziej na rozrywce, restauracjach, ubraniach czy podróżach, a nie na produktach do zachowania czystości na co dzień – ta kategoria znalazła się w zestawieniu dopiero na 12 pozycji. I może tak być, że konsument, który zaoszczędzi na wyjściu do kina, będzie chciał to sobie zrekompensować kupując markowy kosmetyk czy detergent - mówi Patricjus Ziecik, dyrektor marketingu w dziale Laundry&HomeCare Henkel Polska.