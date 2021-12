Henkel: Prawdopodobnie będziemy musieli rewidować naszą politykę cenową

Jak Henkel jako firma globalna radzi sobie w czasach, gdy na znaczeniu zyskuje trend lokalności?

Uważam, że w naszej branży jest miejsce dla firm różnej wielkości, działających zarówno w skali międzynarodowej, jak i lokalnej. Najważniejsze to znaleźć i znać swoich konsumentów, by właściwie reagować na ich potrzeby i aspiracje.

Jakie elementy biznesowej rzeczywistości są dla firmy okazją a jakie wyzwaniem?

Jesteśmy przekonani, że szansą dla naszej firmy, którą chcemy jak najlepiej wykorzystać, jest rosnąca świadomość społeczna w zakresie zrównoważonego rozwoju i zapotrzebowanie na innowacyjne produkty, które pozwalają konsumentom wspólnie z nami dbać o środowisko naturalne. Wiele takich innowacyjnych i zrównoważonych produktów już oferujemy w naszym obecnym portfolio w Polsce. To jest także kierunek naszego dalszego rozwoju – rozwijamy i będziemy oferować kolejne zrównoważone innowacje w wielu kategoriach, takich jak środki piorące, produkty do mycia naczyń czy środki do czyszczenia toalet.

Jeśli zaś chodzi o wyzwania, to jednym z najbardziej palących jest wzrost cen surowców na poziomie globalnym. Ma to oczywiście przełożenie na sytuację na poszczególnych lokalnych rynkach. Problem dotyczy zresztą właściwie wszystkich branż, nie tylko branży chemii gospodarczej.

Jaką politykę cenową firma rozważa na kolejne lata w kontekście rosnących cen surowców?

Zmiany cen surowców w sposób naturalny wpływają na politykę cenową w biznesie. Nie inaczej sprawa ma się w tym przypadku, zwłaszcza, że ceny materiałów rosną na poziomie globalnym. A sytuacja, jaka zapanowała po wybuchu pandemii COVID-19, jest jeszcze trudniejsza z uwagi na duże zakłócenia w systemie łańcucha dostaw.

W tej chwili mogę powiedzieć na pewno, że podejmując decyzje cenowe w Henklu kierujemy się priorytetem, jakim jest umiejętne zrównoważenie rosnących kosztów produkcji i siły nabywczej konsumentów.

Oczywiście w perspektywie średnioterminowej będziemy prawdopodobnie musieli częściej rewidować naszą politykę cenową ze względu na dalszy wzrost cen surowców, ale planujemy to robić rozważnie, monitorując reakcje konsumentów.