Henkel startuje z linią kosmetyków naturalnych

N.A.E. - Naturale Antica Erboristeria – nową linię kosmetyków do włosów, ciała i twarzy na polski rynek wprowadza firma Henkel. Zgodnie ze standardem COSMOS minimum 97% składników jest pochodzenia naturalnego (w tym woda).

Kosmetyki te są wolne od silikonów i sztucznych barwników.

Asortyment N.A.E. obejmuje kosmetyki do pielęgnacji ciała, twarzy oraz włosów:

• trzy linie do pielęgnacji ciała - FRESCHEZZA, IDRATAZIONE, DELICATEZZA

• trzy linie do pielęgnacji twarzy - BELLEZZA, ENERGIA, PUREZZA

• trzy linie do pielęgnacji włosów - RIPARAZIONE, EQUILIBRIO, SEMPLICITÀ

• uniwersalny olejek do skóry, włosów i ciała: SEGRETO DI BELLEZZA

Kosmetyki mają też postać szamponu w kostce na bazie wody jonizowanej.