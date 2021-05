Henkel startuje z nową platformą poradnikową

Ask Team Clean to platforma online, oferująca szereg sprawdzonych porad, fot. mat. pras.

Platforma koncernu Henkel Ask Team Clean, która właśnie wystartowała na polskim rynku pod adresem www.askteamclean.com/pl, to odpowiedź na rosnący trend, a jednocześnie zapotrzebowanie konsumentów na domowe poradniki online.

Ask Team Clean to stworzona dla rosnącej społeczności konsumentów bezpłatna platforma online, oferująca szereg sprawdzonych porad i rozwiązań z zakresu prania, sprzątania, DIY oraz ekologii. Odwiedzający stronę będą mieli możliwość dostępu do promocji, konkursów oraz regularnych testów produktów, dotyczących wiodących marek z portfolio Henkel, takich jak: Persil, E, Perwoll, Silan, Pur, Somat, Bref, Clin, K2r. Każdy zarejestrowany użytkownik uzyska dostęp do darmowego e-booka z eksperckimi poradami dotyczącymi dbania o dom. Ask Team Clean to również platforma, która oprócz poradnika, zapewnia materiały rozrywkowe oraz edukacyjne, oferując m.in. serię porad uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju i recyklingu.

Oprócz grupy docelowej, z Ask Team Clean mogą skorzystać również firmy, decydując się na podjęcie partnerstwa. Współpraca z platformą może obejmować lokowanie produktu, czy tworzenie wspólnych promocji lub materiałów z zakresu content-marketingu.



W ramach promocji platformy, Henkel zdecydował się również na kampanię wspierającą w postaci akcji Persil, skierowanej do użytkowników Ask Team Clean, dostępnej w terminie 01.06.-20.06.2021.



Uruchomieniu Ask Team Clean będą towarzyszyły również dodatkowe działania marketingowe. Platforma będzie miała wsparcie w postaci promocji na kanałach social media, SEM czy marketingu afiliacyjnego. Komunikację uzupełni kampania PR, obejmująca działania z zakresu media relations. Na rynku polskim za działania contentowe odpowiadają agencje M+K Wien Werbeagentur GmbH i Whites, zakup mediów powierzono Wavemaker. Natomiast działania PR realizuje agencja Big Picture.