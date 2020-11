Henkel wspiera loterią produkty Pro Nature

Firma Henkel rozpoczęła kampanię promocyjną produktów z linii Pro Nature, których opakowania pochodzą nawet w 100% z recyklingu. Od 1 października do 31 listopada trwa ogólnopolska Wielka Recykloteria z nagrodami.



W 2017 r. Henkel wprowadził na rynek opakowania wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu dla np. tabletek do zmywarki Somat, płynu do naczyń Pur czy zawieszek do toalet Bref z linii Pro Nature.

– Do 99,9% składników produktów Pro Nature jest pochodzenia naturalnego. Opakowania nawet w 100% pochodzą z recyklingu. Ponadto do 50% wykorzystanego plastiku to tzw. social plastic, czyli plastik pochodzący ze społecznej zbiórki w najbardziej zanieczyszczonych i najbiedniejszych regionach świata, których mieszkańcy w zamian za zebrane plastikowe odpady otrzymują pieniądze, produkty lub usługi – podkreśla Patricjus Zięcik, dyrektor marketingu Laundry & Home Care w Henkel Polska.

Aby wziąć udział w Recykloterii, należy kupić jeden produkt z linii Pro Nature, wejść na stronę www.recykloteria.pl i zarejestrować paragon, a następnie odebrać wirtualną zdrapkę i sprawdzić, jakie nagrody wygraliśmy. W puli jest 60 nagród po 1000 zł, 240 – po 100 zł, 240 zestawy produktów Pro Nature oraz 100 maskotek mew.

Kampania będzie prowadzona na portalu VOD, na YouTubie oraz na Facebooku. Powstała też dedykowana strona internetowa www.pro-nature.pl z opisami produktów i artykułami na temat zrównoważonego rozwoju. Akcji towarzyszyć będą również promocje na Allegro.

Za wsparcie w zakresie organizacji ogólnopolskiej loterii odpowiada agencja SMOLAR. Materiały POS, displaye i ulotki przygotowały firmy Altavia, Projekt Zgoda i Albedo. Kampanię PR i Influencer Marketing prowadzi Kuźnia Group, a kampanię Digital – dom mediowy Wavemaker.