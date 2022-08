Henkel z nową identyfikacją wizualną

Marka Henkel wyraża to, kim jesteśmy, jakie wartości reprezentujemy i co robimy dla różnych grup odbiorców naszych działań na całym świecie. Dlatego silna marka korporacyjna o globalnej rozpoznawalności jest ważna nie tylko dla nas, ale dla wszystkich naszych interesariuszy – mówi Rabea Laakmann, Head of Corporate Branding & Communications Strategy w Henklu.

Henkel jest firmą o ponad 145-letniej historii, z silnymi markami w portfolio. Motto firmy „Pioneers at heart for the good of generations” przyświeca jej transformacji i leży u podstaw nowego pozycjonowania marki.

Pod marką korporacyjną o nowej wizualnej tożsamości Henkel funkcjonuje na całym świecie od początku roku. Zintegrowana architektura marki tworzy przejrzyste, wiążące ramy dla interakcji w złożonej rzeczywistości Henkla – pomiędzy marką korporacyjną, dwiema jednostkami biznesowymi: Adhesive Technologies i Consumer Brands, ich markami produktowymi oraz wszystkimi działami funkcyjnymi i inicjatywami firmy.

Wprowadzenie nowej marki Henkel wiąże się z szeroko zakrojonymi działaniami komunikacyjnymi. Uzupełnieniem globalnego wdrożenia są indywidualne konsultacje i interaktywne szkolenia dotyczące marki. Nowe pozycjonowanie stanowi element kampanii marki razem ze strategicznymi tematami innowacji, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju.