Henkel z nową linią produkcyjną w Raciborzu

Dzięki zainstalowaniu kolejnej linii produkcyjnej w raciborskim zakładzie rozpoczęto wytwarzanie zupełnie nowego asortymentu: płynów do płukania tkanin marek Silan i E oraz płynu do prania specjalistycznego Perwoll.

To już druga inwestycja firmy w fabrykę w Raciborzu w ciągu ostatnich trzech lat, a wartość tego przedsięwzięcia wyniosła blisko cztery miliony euro.

Kolejna linia produkcyjna płynnych środków piorących w fabryce w Raciborzu

Asortyment produktów wytwarzanych na nowej linii przeznaczony jest do sprzedaży na rynkach Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich. Oznacza to duże korzyści środowiskowe, gdyż produkcja środków piorących w miejscu położonym bliżej rynków docelowych pozwala redukować obciążenie dla środowiska, jakie generują przewozy logistyczne o kilkaset tysięcy km rocznie, co przekłada się na eliminację ok. 560 ton CO2.

– Ukończenie nowej inwestycji daje nie tylko większe wykorzystanie potencjału linii produkcyjnych zakładu w Raciborzu, ale także pozwala bardziej zadbać o środowisko naturalne – powiedział Adrian Wycisk, dyrektor fabryki w Raciborzu.

Przeczytaj także: Perwoll i Top Model łączą siły

Dzięki nowej inwestycji do dotychczas wytwarzanych w raciborskim zakładzie proszków i żeli do prania dołączyły nowe formaty żeli Persil (luty 2021), płyny do prania specjalistycznego Perwoll (kwiecień 2021) oraz płyny do płukania tkanin E i Silan (sierpień 2021). Uruchomienie nowej linii produkcyjnej pozwoliło zwiększyć produkcję działu płynów o 200%.

Kolejna linia produkcyjna wzmacnia rangę i strategiczne znaczenie raciborskiego zakładu produkcyjnego dla firmy Henkel w Europie. W 2018 roku, dzięki inwestycji ponad 100 mln złotych, w Raciborzu powstały zupełnie nowa, ultranowoczesna i spełniająca wyśrubowane standardy środowiskowe hala produkcyjna z linią produkcji żeli do prania oraz hala magazynowa.