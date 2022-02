Henkel zadowolony z wyników finansowych. Podtrzymuje prognozy

Przychody ze sprzedaży Grupy Henkel na poziomie 20,1 mld euro, w ujęciu organicznym: +7,8%

Wzrost zysku z działalności operacyjnej do 2,7 mld euro (+4,2%)

Marża EBIT na poziomie z ubiegłego roku: 13,4%

Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) − 4,56 euro, +9,2% po uwzględnieniu korekty o różnice kursowe.

Wysokie wolne przepływy pieniężne w wysokości 1,5 mld euro i znaczna poprawa pozycji finansowej netto.

Proponowana dywidenda na poziomie z ubiegłego roku: 1,85 euro na akcję uprzywilejowaną.



- Odnotowaliśmy wzrost w ujęciu organicznym we wszystkich sektorach biznesowych, utrzymaliśmy stabilną marżę i osiągnęliśmy znaczny wzrost zysku na akcję uprzywilejowaną. Jest to zasługą pracowników Henkla na całym świecie. Wspólnym wysiłkiem osiągnęliśmy postępy w realizacji programu ukierunkowanego rozwoju - nawet w tych trudnych czasach. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom za ich niezwykłe zaangażowanie. Szczególne słowa uznania kieruję do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie krytycznych procesów produkcyjnych i biznesowych w naszych zakładach - mówi Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

W roku obrotowym 2021 Henkel osiągnął przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie około 20,1 mld euro, co oznacza wzrost o 7,8% w porównaniu z poprzednim rokiem. Szczególnie pozytywny wpływ miało tu znaczne ożywienie popytu ze strony branży przemysłowej i fryzjerskiej. W segmencie konsumenckim popyt w wielu kategoriach powrócił do stanu sprzed 2020 roku, w którym był on szczególnie duży jeśli chodzi o artykuły higieniczne i środki czystości oraz produkty do koloryzacji, przy mniejszym popycie na produkty do stylizacji. Jednocześnie wyraźny wzrost cen surowców i kosztów logistyki oraz różnic kursowych miał niekorzystny wpływ na rentowność w roku obrotowym 2021. Dzięki znacznie wyższym wolumenom sprzedaży, wprowadzonym skutecznie podwyżkom cen, aktywnemu zarządzaniu kosztami oraz bieżącym korektom strukturalnym Henkel zdołał z nawiązką zrekompensować wpływ tych wzrostów na swoje zyski. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 4,2%, osiągając poziom 2,7 mld euro. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się na poziomie roku ubiegłego (13,4%), a skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wzrósł do 4,56 euro, co oznacza istotny wzrost rzędu 9,2% przy założeniu stałych kursów wymiany walut.

Dywidenda