Henkell Freixenet Polska liderem w kategorii win musujących

Konkurencja daleko w tyle

Koncentracja na kluczowych markach przyniosła firmie efekty. Z najnowszych danych firmy NielsenIQ wynika, że należąca do Henkell Freixenet Polska marka Mionetto Prosecco to numer 1 w Polsce, z rosnącym udziałem wartościowym w rynku (25,4%) i dynamiką 3-krotnie wyższą od całej kategorii prosecco (wynik firmy na pozycji drugiej to 11,6%)[1].

Ale to nie koniec dobrych informacji dla firmy Henkell Freixenet Polska.

Okazuje się, że Mionetto 0.0% jest z kolei liderem rynku non alco sparkling wines – to bezkonkurencyjny numer 1, z udziałem wartościowym 49,8% (wynik firmy na pozycji drugiej to 33,1%)[2].

Wszystko to sprawia, że Henkell Freixenet Polska to zdecydowany numer 1 na rynku win musujących[3]. Udział wartościowy 19,2% powoduje, że konkurencja zostaje znacząco w tyle – firma numer 2 z udziałem 15,8, firma numer 3 z udziałem 12,7%[3].

Mionetto bez konkurencji

– Już prawie 20 % rynku win musujących wybiera nasze produkty. To ogromny sukces i powód do dumy – przyznaje Joanna Semczuk, Dyrektor ds. Handlu i Logistyki w firmie Henkell Freixenet Polska. – Dziękujemy naszym konsumentom i partnerom handlowym. To przede wszystkim dzięki ich zaufaniu i lojalności udało nam się osiągnąć tak wiele. W ciągu najbliższych kilku miesięcy planujemy zwiększać udziały i nadal rozwijać nasze marki – zapowiada Joanna Semczuk.

– Bez wątpienia naszą największą dumą jest marka Mionetto, która konsekwentnie, z roku na rok, umacnia pozycję lidera, przy jednoczesnym rozbudowywaniu portfolio o kolejne warianty. Śledzimy trendy, obserwujemy rynek. Mamy świadomość zmian, jakie zachodzą w zachowaniach konsumentów – tłumaczy Hanna Hausman, Kierownik Marketingu w firmie Henkell Freixenet Polska.

Linia Mionetto składa się z kilku formatów – w sprzedaży dostępne są butelki pojemnościach 0,2 l, 0,375 l, 0,75 l oraz 1,5 l. Na sklepowych półkach – oprócz klasycznego – można znaleźć także Mionetto w wersji rosé, biologico czy 0 %.

– Marka Mionetto otwiera również kolejną kategorię jakościową win musujących, a mianowicie kategorię asti. Zdecydowaliśmy się na taki krok, widząc zamiłowanie polskich konsumentów do słodyczy zamkniętej w butelce. Te oczekiwania spełniliśmy, a akceptacja po stronie konsumentów jest jednoznaczna. W zaledwie kilka miesięcy od wprowadzenia tego wariantu, po lipcu 2023, udziały firmy Henkell Freixenet Polska w segmencie asti wzrosły do 13,5 %![4] – mówi Hanna Hausman.

Własne zasoby

Mionetto to bezapelacyjnie najważniejsza marka w ofercie firmy. Ale nie jedyna.

– Nie mniej ważna w naszym portfolio jest linia Freixenet, która również charakteryzuję się dużą różnorodnością – mówi Tomasz Potrzebowski, Ekspert Rynki Wina w firmie Henkel Freixenet Polska. – Produkty sygnowane marką Freixenet są światową ikoną w kategorii win musujących. Cava, prosecco i asti, które są obecne na naszym rynku, od lat cieszą się uznaniem konsumentów. Ponadto w naszej ofercie znajduje się dom szampański Alfred Gratien, cavy: Segura Viudas, Castellblanc, czy Rene Barbier oraz cremant Gratien & Meyer.

Mimo tak bogatego portoflio, praca nad konstrukcją oferty nie jest zakończona.

– Widzimy, że rynek win musujących stale się rozwija, będziemy więc proponować konsumentom kolejne produkty. Jako globalny lider w kategorii win musujących mamy niesamowite zasoby, z których możemy i chcemy korzystać. Najbliższe miesiące oraz przyszły rok to bez wątpienia czas, w którym będziemy do naszej oferty dodawać kolejne wina. W naszych winnicach na całym świecie produkuje się wiele doskonałych win musujących, które chcemy zaprezentować naszym konsumentom – zapowiada Tomasz Potrzebowski.

Henkell Freixenet Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Henkell Freixenet – światowego lidera w kategorii win musujących. Własne winnice posiada w najważniejszych winiarskich krajach świata – m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Czechach, na Węgrzech, a także w USA, Meksyku i Argentynie.





[1] Henkell Freixenet za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (Food) Sprzedaż wartościowa, Sprzedaż wolumenowa, w okresie skumulowanym w31 2022 – w30 2023, w kategorii: Wina musujące, segment Prosecco (z wyłączeniem Marek Własnych)

[2] Henkell Freixenet za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (Food) Sprzedaż wartościowa, Sprzedaż wolumenowa, w okresie skumulowanym w31 2022 – w30 2023,w kategorii: Wina musujące w segmencie Alcohol Content <=0,49%

[3] Henkell Freixenet za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (Food) Sprzedaż wartościowa, w okresie skumulowanym w1 2023-w30 2023, w kategorii: Wina musujące (z wyłączeniem Marek Własnych)

[4] Henkell Freixenet za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (Food) Udziały w sprzedaży wolumenowej w litrach, w okresie skumulowanym w1 2023 – w30 2023, w kategorii: Wina musujące, segment: Asti