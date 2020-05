Henryk Kania poszukiwany listem gończym

Hentyk Kania, fot. PTWP

Prokuratura regionalna w Katowicach potwierdziła, że były szef Zakładów Mięsnych Henryk Kania oraz wieloletni szef rady nadzorczej tej giełdowej spółki jest oficjalnie poszukiwany. Prokurator Agnieszka Wichary, rzecznik prasowy z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, poinformowała, że w marcu br. za podejrzanym został wydany list gończy - czytamy w "Rzeczpospolitej".

W kwietniu sprawa została przejęta do dalszego prowadzenia przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ze względu na potencjalny ogromny wymiar szkód finansowych. Prokuratura wysłała za Henrykiem Kanią krajowy list gończy, co oznacza, że póki co, jest poszukiwany jedynie w Polsce. W wypadku zatrzymania przez policję, powinien zostać zatrzymany w areszcie. Wymiar poszukiwań może dziwić z uwagi na to, że Henryk Kania informował w październiku, że przebywa „w swoim domu za granicą”, gdzie od wielu lat miał mieszkać, a nawet mieć status rezydenta - podaje rp.pl.

Lista zarzutów wobec Zakładów Mięsnych Henryka Kani jest długa. Podejrzewani są o to, że spółka wymieniała się 5,5 tysiącami pustych faktur ze swoją spółką zależną Rubin Energy o łącznej wartości ponad 740 mln zł, a także wyłudzenie zwrotu podatku VAT na kwotę blisko 28 mln zł. Zarząd spółki miał też narazić Skarb Państwa na straty ponad 40 mln zł w latach 2016-2019 z tytułu podatku VAT. Podejrzenie o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę zgłosił też Alior Bank - czytamy na rp.pl.

