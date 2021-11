Henryk Kowalczyk: Ja kupuję chleb za cenę poniżej 3 zł

Polityk dodaje, że „przeciętny Polak czy przeciętna Polka zawsze porównuje, ile ma w kieszeni jak kupi żywność i ile mu zostaje, a zostaje mu więcej, niż w poprzednich latach”.

Ceny chleba nie są wysokie?

Cena chleba? - Ja kupuję chleb za poniżej 3 złote. Ale może kupuję w dobrej piekarni, która nie zdziera z klientów – komentuje Gość Radia ZET.

Pytany o to, czy VAT na nawozy zostanie obniżony, minister rolnictwa odpowiada, że na tym etapie nie byłoby to dobre i sprawiedliwe rozwiązanie. - Większość rolników odlicza VAT. Dla nich zniesienie nie byłoby ulgą. Ten proces nie ma racji bytu ekonomicznego – ocenia Kowalczyk. - Na pewno dużo ponad 100 tys. rolników jest VAT-owcami, więc dla nich nie byłoby to żadne działanie – podkreśla minister.

Według naszego Koszyka Cenowego, średnia cena 1 kg chleba w najpopularniejszych sklepach w październiku to 4,47.

Korzystając z naszego archiwum możemy prześledzić jak kształtowały się ceny 1 kg chleba w Polsce na przestrzeni lat. I tak: średnia cena w sklepach we wrześniu 2009 r. za kg chleba, czyli 2 bochenki to 2,37 zł czyli 1,32 zł mniej, niż obecnie. W 2010 r. średnia cena 1 kg chleba w polskich sklepach to już 3,33 zł. Rok później jego średnia cena wyniosła 3,44 zł. W następnych latach średnie ceny 1 kg chleba kształtowały się następująco: 2012 r. 3,32 zł; 2013 r. 3,37 zł; 2014 r. 3,26 zł; 2015 r. 3,39 zł; 2016 r. 3,31 zł; 2017: 3,09 zł; 2018 r. 3,42 zł; 2019 r. 4,30 zł; 2020 r. 3,99 zł.,