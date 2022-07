Henryk Kowalczyk: Krajowa Grupa Spożywcza ma na celu przełamywanie zmów cenowych

- Zawarta umowa społeczna to gwarant pracy i płacy, czyli tego wszystkiego, co jest ważne przy zmianach strukturalnych w gospodarce. To zmiany, które służą wzmocnieniu roli państwa jako stabilizatora rynku spożywczego - komentuje zarząd Grupy.

Porozumienie przewiduje powołanie komisji złożonej z przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność, przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych zawodowych oraz zarządów spółek Grupy.

Po uroczystości podpisania porozumienia wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podkreślił, że Krajowa Grupa Spożywcza ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, a także przełamywanie zmów cenowych.

– Ponadto Spółka odgrywa obecnie bardzo ważną rolę przy skupie zboża, realizując mechanizmy pomocy. Działania te są bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa rolników – dodał szef resortu rolnictwa.