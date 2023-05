Henryk Kowalczyk kupował chleb po 3 zł. Dziś nie znalazłby takiego bochenka

W listopadzie 2021 r. wicepremier Henryk Kowalczyk w internetowej części programu „Gość Radia ZET” mówił: "Cena chleba? - Ja kupuję chleb za poniżej 3 złote. Ale może kupuję w dobrej piekarni, która nie zdziera z klientów".

Te czasy już dawno minęły...

Chleb w miesiąc zdrożał prawie o 2 zł

Chleb to podstawowy produkt spożywczy. Jego cena wiele nam mówi o rzeczywistym poziomie inflacji. Ile obecnie kosztuje najtańszy bochenek w popularnych sieciach sklepów? Średnia z maja to 6,66 zł. Kwiecień 2023 r. to 4,80 zł (1,86 zł różnicy). Rok temu w maju średnia cena chleba wynosiła 6,30 zł a w maju 2021 r. średnia cena chleba to 4,80 zł.

GUS mówi, że pieczywo zdrożało w miesiąc o 0,3 proc.

Wczoraj GUS podał informację o poziomie inflacji w kwietniu 2023 r. Ceny w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe" wzrosły rdr o 19,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc.

W kategorii pieczywo zanotowano wzrost cen o 19,2 proc. w ujęciu rocznym, podwyżki o 0,3 proc. mdm.

Co z tarczą gazową? Jak wpływa na ceny chleba?

Przypomnijmy, z analizy UCE Research wynika, że gazowa tarcza dla piekarni nawet jeśli pomogła piekarzom, to wsparcie to nieprędko przełoży się na niższe ceny chleba.

Gaz od 1 kwietnia powinien być nieco mniejszym obciążeniem dla piekarni. W życie weszła wtedy tarcza, na mocy której zamrożono ceny. „Indeks cen w sklepach detalicznych”, czyli analiza autorstwa UCE Research i Uczelni WSB Merito, wykazała, że pieczywo należy do najszybciej drożejących produktów.

Na stronie radiozet.pl w tej kwestii wypowiada się dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito. Mówi:

– Chleb już jest drogi, a jego cena w najbliższych miesiącach z pewnością będzie jeszcze rosła. Do jakiego poziomu? Naprawdę trudno przewidzieć. Szczególnie niepokoją głosy branży piekarniczej, która daje wyraźny sygnał, że pieczywo musi drożeć przy obecnych kosztach produkcji.

Zdaniem eksperta czarny scenariusz o chlebie z ceną 30 zł za bochenek nie jest możliwy, aczkolwiek ceny pieczywa jeszcze pójdą w górę.

Cena chleba 2023. Ile zapłacimy za bochenek?

Aktualne ceny chleba w popularnych sklepach możesz sprawdzić klikając tutaj.