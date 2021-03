Herbapol-Lublin: Nauczyliśmy się podchodzić do biznesu w sposób bardziej elastyczny

– W pandemii nauczyliśmy się podchodzić do szeroko rozumianego biznesu w bardziej elastyczny sposób – powiedział serwisowi portalspozywczy.pl Evangelos Evangelou, prezes „Herbapolu-Lublin”.

Portalspozywczy.pl: W marcu minął rok, odkąd w Polsce pojawiły się pierwsze obostrzenia. Jaki to był rok dla „Herbapolu-Lublin”? Jak firma funkcjonowała przez te ponad 12 miesięcy pandemii?

Evangelos Evangelou, prezes „Herbapolu-Lublin”: Początek marca rzeczywiście był symboliczną datą, która wielu z nas skłoniła do podsumowań i refleksji, choć tak naprawdę można mieć wrażenie, że historia zatoczyła koło, bo również przed Wielkanocą 2020 mieliśmy lockdown i dużą dozę niepewności, jak będą wyglądały nadchodzące tygodnie.

Na przestrzeni ostatniego roku udało nam się zebrać cenne doświadczenie oraz wypracować skuteczne rozwiązania, które są niezbędne do funkcjonowania w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Staliśmy się bardziej elastyczni, co akurat w mojej opinii jest pozytywnym aspektem całej tej sytuacji, choć – oczywiście – pandemia to sprawdzian dla każdego przedsiębiorstwa, a zwłaszcza dla osób, które nim zarządzają. Od jego wyniku zależy przyszłość nie tylko firmy, ale również przyszłość naszych pracowników i ich rodzin. To bardzo duża odpowiedzialność, którą w aktualnej sytuacji gospodarczej odczuwamy jeszcze bardziej niż przed pandemią.

Rok 2020 był dla nas dobry – jeśli chodzi o wyniki finansowe, zakończyliśmy go zgodnie z oczekiwaniami. Był, rzecz jasna, pełen niespotykanych dotąd wyzwań, które wymagały szybkiej reakcji. Jednak dzięki temu, że mamy zgrany i odpowiedzialny zespół, nie zawiedliśmy – ani naszych partnerów biznesowych, którzy otrzymywali zamówione produkty zgodnie z planem, ani konsumentów, którzy dzięki szerokiej dystrybucji naszych produktów w sklepach każdego formatu i uruchomieniu własnej platformy sprzedażowej www.e-herbapol.com.pl mieli do nich stały dostęp.

Co było dla „Herbapolu-Lublin” największym wyzwaniem w pandemii?

Naszym celem było utrzymanie ciągłości produkcji, co wiązało się ze sporymi wyzwaniami nie tylko jeśli chodzi o dostosowanie trybu pracy do obowiązującego reżimu sanitarnego, ale też po prostu – jak zapewne w wielu firmach – poradzenie sobie z tym, że nasi pracownicy również chorowali i musieliśmy zadbać o to, aby firma mimo to funkcjonowała. Tu duże podziękowania należą się całemu zespołowi, który w takich chwilach stawał na wysokości zadania i dokładał wszelkich starań, aby procesy w firmie toczyły się tak, jak sobie to założyliśmy.

