Herbaty Lipton tylko w roślinnych torebkach

Zmiany ogłoszone przez Lipton obejmują po pierwsze wprowadzenie w 100% materiału pochodzenia roślinnego do produkcji wszystkich torebek na herbatę, w tym wytworzenie co roku 10 miliardów kompostowalnych (w warunkach przemysłowych) torebek herbaty. Po drugie, marka zobowiązała się do usunięcie folii plastikowej ze wszystkich opakowań, dzięki czemu wyeliminuje 1100 ton plastiku rocznie na rynku europejskim.

Zmiany obejmą też przekształcenie opakowań wytwarzanych z wielu materiałów w całkowicie papierowe nadające się w 100% do recyklingu - dzięki temu kolejne 285 ton opakowań będzie w pełni zdatna do ponownego przetworzenia.