Higasa otwiera kolejny park handlowy z parasolką w logo. 7 inwestycji w przygotowaniu

Obiekt jest pierwszym w portfolio trójmiejskiej spółki, w którym zastosowano rozwiązania proekologiczne - fotowoltaikę i stację ładowania samochodów elektrycznych.

Budynek o powierzchni około 500m2 mieści się przy ulicy Zeusa w miejscowości Kowale pod Gdańskiem, która uznawana jest praktycznie za

dzielnicę miasta. Sklepy uzupełniają ofertę handlową pobliskiego osiedla.

Wśród najemców są:

- Już w pierwszych dniach po otwarciu widzimy, że taki miks najemców jest samonapędzającą się maszyną. Przy każdej z naszych inwestycji rozważnie dobieramy zestaw usług, aby odpowiadały potrzebom mieszkańców. Cieszę się, że w Higasa Park Kowale oprócz tych znanych, ogólnopolskich marek pojawili się też lokalni przedsiębiorcy, proponując niekiedy odważną i nowatorską koncepcję. Tak jest w przypadku sklepu ze zdrową żywnością, który sporą część powierzchni wydzielił na salę do zajęć jogi. W mojej ocenie to udane i holistyczne podejście do zdrowia - mówi Agnieszka Kozłowska, prezes Higasa Properties.