Hipermarket Carrefour zastępuje Tesco w Gemini Park Tarnów

Najemca, którego dla Gemini Park Tarnów pozyskała firma doradcza Colliers, wynajął w tarnowskim obiekcie powierzchnię mającą blisko 6,3 tys. m kw., na której powstanie hipermarket. Będzie to pierwszy tak duży sklep sieci w Tarnowie.



– Carrefour idealnie wpisuje się w oczekiwania, jakie mieliśmy względem nowego operatora. Zależało nam na tym, aby pozyskać unikalną na lokalnym rynku, ale zarazem rozpoznawalną sieć handlową, która zapewni nam możliwie najatrakcyjniejszą i najszerszą ofertę spożywczą – mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.



– Sieć doskonale spełniła te wszystkie kryteria. Carrefour to marka, która w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie, do tego śledzi najnowsze trendy konsumenckie i stale wprowadza nowości, odpowiadając na oczekiwania klienta. Widać to chociażby w tym, jak Carrefour pomysłowo podchodzi do rozwiązań omnichannelowych czy stale poszerzającej się oferty, w tym o produkty BIO czy wege. Dla nas to solidny partner, z którym dalej mamy szansę budować silną pozycję na lokalnym i regionalnym rynku – dodaje.

Tarnowski rynek zdominowany przez dyskonty spożywcze. Czas na hipermarket