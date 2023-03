Hochland Polska wspiera Słodką Polskę - piłkarską drużynę diabetyków

Cukrzyca została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku. Szacuje się, że na całym świecie cierpi na nią ponad 400 milionów ludzi, w tym co najmniej 2,5 miliona Polaków. Czasami swoje groźne oblicze choroba odkrywa powoli, innym razem atakuje znienacka i jest jak wyrok, którego nie chce usłyszeć żaden rodzic. Diagnoza natychmiast i na zawsze zmienia życie całej rodziny i o ile dorosłym trudno jest się odnaleźć w nowej sytuacji, to: Dla dziecka to jest prawdziwy dramat. Nagle pojawia się wróg, którego wcześniej nie było – mówi Mikołaj Illukowicz, który jest koordynatorem Słodkiej Polski, czyli piłkarskiej reprezentacji diabetyków, a prywatnie ojcem chorego na cukrzycę dziecka. Illukowicz organizuje zarówno lokalne turnieje, jak i wyjazdy na mecze z najlepszymi drużynami w Europie, aby poprzez grę w piłkę zrekompensować dzieciom trudy „słodkiej” codzienności i udowodnić, że diagnoza to nie koniec marzeń. W działaniach wspiera go Hochland Polska.

Jesteśmy dumni mogąc wspierać reprezentację Słodkiej Polski. Te dzieciaki są wyjątkowe i na każdym kroku pokazują, że cukrzyca nie stanowi przeszkody do uprawiania sportu na najwyższym poziomie. Mimo że ich dzieciństwo wygląda inaczej niż zdrowych rówieśników, dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Mają w sobie czystą radość, a przy tym są nieustraszone i niezwykle odpowiedzialne. To zaszczyt móc pomagać im w realizacji marzeń, dlatego kolejny raz z przyjemnością wspieramy tę inicjatywę. Współpraca z ekspertem, jakim jest Mikołaj Illukowicz, daje nam zaś pewność, że nasze działania będą odpowiednio przemyślane i przyniosą wiele dobrego najsłodszej z polskich narodowych reprezentacji w piłce nożnej – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Przed reprezentacją Słodkiej Polski wiele nowych wyzwań. W weekend 11-12 marca, w Suchym Lesie pod Poznaniem, odbyło się spotkanie drużyn, na którym omówiono najbliższe plany. Już 17 marca Słodka Polska u11 wyjeżdża na międzynarodowy turniej do Gdańska – Number One Cup, gdzie zagra m.in. ze Sportingiem Lizbona i Blackburn Rovers. Natomiast 25 kwietnia będzie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla całej „słodkiej” ekipy – tego dnia w Madrycie Słodka Polska u14 zmierzy się z rówieśnikami z Realu. 3 i 4 czerwca ekipę Słodkiej Polski u14 czekają dwa mecze – najpierw z Wartą, a następnie z Lechem Poznań. W tym czasie planujemy też specjalne zajęcia z psychologiem dla zawodników – podkreśla Mikołaj Illukowicz. Nieco wcześniej Słodka Polska u11 ma w planach mecz z równolatkami z Legii Warszawa. Plany na jesień to zaś przede wszystkim Londyn, czekamy na odpowiedź od koordynatorów Chelsea i West Ham.