Hochland z gotową propozycją na sezon grillowy

Grill w gronie znajomych to stały punkt w kalendarzu niejednego Polaka. Eksperci wskazują, że prawie 70% z nas grilluje, a pikniki i biwaki na świeżym powietrzu lub w przydomowym ogródku czy na tarasie, to wręcz narodowa tradycja. To także strategicznie ważny okres dla serów sałatkowych. Ich sprzedaż w tym czasie generuje ponad 50% rocznego obrotu. Hochland proponuje całą gamę produktów na sezon grillowo-sałatkowy, które idealnie wpasowują się w oczekiwania konsumentów – mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Do sałatek Hochland proponuje sery typu greckiego. Do wyboru jest klasyczna wersja w bloczku – tradycyjna, z ziołami lub lekka oraz w kostkach bez oleju. Portfolio uzupełniają warianty w gotowej zalewie oleju z oliwkami i papryką lub z ziołami. Wystarczy dodać sałatę lub inne ulubione warzywa i pyszne danie w śródziemnomorskim klimacie gotowe. Na grilla Hochland poleca zaś rozpływający się w ustach naturalny camembert, który stanowi doskonałą przekąskę w letnim stylu. Z kolei medaliony skrywające wspaniale topiący się ser – klasyczne bądź z pomidorami i bazylią – będą idealne dla wszystkich fanów intensywnego smaku. Można je serwować samodzielne jako sycące danie lub dodatek do sałatek czy mięs.

W kreowaniu nowych „grillowych smaków” nie ma żadnych ograniczeń – liczą się wyłącznie dobre inspiracje i kulinarna wyobraźnia. Dzięki nim i serowym akcentom można stworzyć pyszne autorskie dania, które zachwycą podniebienia wszystkich zaproszonych na grilla – zachęca Wyrzykiewicz i dodaje: Planujemy wsparcie sprzedaży naszych grillowych i sałatkowych serów w okresie wiosenno-letnim. Kampania wizerunkowo-informacyjna obejmie sferę digital i social media. Będziemy obecni na TikToku, Instagramie oraz Facebooku, zaprosimy również do współpracy topowych influencerów.