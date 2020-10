Holding powiązany z włoskim gigantem cukierniczym planuje przejąć markę Fox's

Spółka powiązana z Ferrero ogłasza zawarcie umowy nabycia przedsiębiorstwa produkcji ciastek marki Fox’s i marki własnej sprzedawcy detalicznego od Northern Food Grocery Group Limited.

Spółka powiązana z Ferrero ogłosiła dzisiaj zawarcie ostatecznej umowy, na mocy której przejmie od Northern Food Grocery Group Limited (NFGG) przedsiębiorstwo produkcji ciastek marki Fox’s i marki własnej sprzedawcy detalicznego, w tym umowy z kilkoma klientami z długoterminowymi relacjami.

Sprzedawana działalność wygenerowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedaż na kwotę około 157 milionów GBP. NFGG to producent ciastek, między innymi marki Fox’s i Rocky. Historia firmy na brytyjskim rynku ciastek sięga roku 1853. W ramach transakcji spółka powiązana z Ferrero przejmie dwa zakłady produkcyjne w Kirkman i Batley. To przejęcie ma umożliwić spółce powiązanej z Ferrero zwiększenie obecności w kategorii luksusowych ciastek premium, w nawiązaniu do wcześniejszego przejęcia marki ciastek Delacre oraz Grupy Kelsen. Sfinalizowanie transakcji spodziewane jest w najbliższych miesiącach, z zastrzeżeniem spełnienia normalnych warunków i uzyskania pozwoleń organów regulacyjnych.

Fieldfisher i Houlihan Lokey pełnili funkcję doradców prawnych i finansowych dla spółki powiązanej z Ferrero.

CTH to belgijska spółka holdingowa powiązana z Grupą Ferrero.