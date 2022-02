Home&You najemcą Galerii Veneda

– Globalny rynek dekoracji wnętrz osiągnął wartość ponad 640 mld dolarów w 2020 roku, a eksperci prognozują wzrosty w najbliższych latach na poziomie 4,8% rocznie . Większość konsumentów w Polsce (38%) odświeża wystrój swoich mieszkań co kilka lat, przeznaczając na to kilkaset złotych, co piąty – raz w roku, a 16% decyduje się na zmiany w zależności od sezonu lub pory roku – komentuje Adam Kłos, Asset Manager w EPP.

Home&you ma już ponad 140 salonów w całej Polsce i rozwija się również na rynkach zagranicznych.

Galeria Veneda to 52 lokale i punkty handlowo-usługowe z różnych branż, w tym sklepy: RTV EURO AGD, Reserved, House, Sinsay, Cropp, 4F, Pepco, Empik, Douglas, CCC, Deichmann, Wojas i wiele innych. Całkowita powierzchnia najmu centrum wynosi 15 tys. mkw.