Homepark Janki z popularnym sklepem zoologicznym

Maxi Zoo, obecne na polskim rynku od 2012 roku jest siecią sklepów z produktami dla zwierząt. W tej chwili Maxi Zoo ma 88 sklepów w kilkunastu miastach w całej Polsce. W 2019 roku sieć rozpoczęła sprzedaż online i otworzyła sklep – www.maxizoo.pl. W czerwcu 2020 roku Maxi Zoo dołączyło do największego multipartnerskiego Programu Bonusowego w Polsce – PAYBACK. Z kolei w 2022 miała miejsce premiera aplikacji, która umożliwia klientom dokonywanie zakupów online.

Maxi Zoo w Homepark Janki

W listopadzie 2022 kolejny sklep Maxi Zoo otworzył się tym razem w Homepark Janki, gdzie dopełnia ofertę parku handlowego, znanego nie tylko z szerokiej oferty mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, ale także ze sklepów z artykułami elektronicznymi, apteką, drogerią, punktami usługowymi i sklepem sieci Lidl.

„Homepark Janki jest kolejnym obiektem w naszym portfolio, gdzie otworzył się sklep sieci Maxi Zoo. Niewątpliwie tego typu asortyment cieszy się zainteresowaniem klientów Homeparków i jest ważnym dopełnieniem naszej oferty. Widzimy szybki rozwój Maxi Zoo, czego potwierdzenie mieliśmy na tegorocznej gali PRCH Retail Awards, gdzie nagrodę w kategorii „Ekspansja sieci handlowej” przyznano właśnie tej sieci sklepów.” - komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Otwarciu sklepu towarzyszyły działania promocyjne w Homepark Janki. Wszystkie produkty były objęte 20% rabatem.

Maxi Zoo częścią Grupy Fressnapf

„Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że nasz nowy sklep mieszczący się w parku handlowym Homepark Janki stanowi kolejny krok do realizacji strategii, którą założyliśmy na początku bieżącego roku. Pomimo trudności nie zatrzymaliśmy swojej dynamicznej ekspansji, a w najbliższych latach mamy apetyt na o wiele więcej. Nasze działania podkreślają, co stanowi dla nas główny priorytet. Jest nim bycie blisko klienta oraz jego potrzeb dlatego chcemy dawać możliwość kompleksowego wyposażania pupili coraz większej grupie osób. Pamiętajmy, że szczęśliwsze zwierzęta to szczęśliwsi ludzie.” – komentuje Grzegorz Kaprzyk Head of Real Estate Management w Maxi Zoo Polska.

Maxi Zoo jest częścią Grupy Fressnapf, która działa w 11 krajach w Europie, głównie pod marką Maxi Zoo, generując obroty na poziomie 2 mld euro rocznie.