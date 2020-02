Hongkong: Papier toaletowy albo życie

Złodzieje, którzy napadli na kierowcę ciężarówki wiozącego dostawę do jednego z marketów, ukradli około 600 rolek papieru toaletowego wartych ponad 1600 hongkońskich dolarów (czyli około 900 zł) - podała AFP.

W poniedziałkowy poranek na kierowcę ciężarówki wiozącego dostawę do supermarketu Wellcome napadło trzech mężczyzn uzbrojonych w noże. Przestępcy zabrali także ryż, makaron, płyny do odkażania i mycia rąk oraz inne artykuły higieniczne. Zostali już ujęci, a policja odzyskała część skradzionego towaru.

Na półkach ma brakować niemal wszystkiego. Przed sklepami mają się ustawiać kolejki jeszcze przed ich otwarciem. Szczególnie dotkliwie daje się odczuć brak środków higienicznych, które stanowią jeden z najważniejszych działań prewencyjnych przeciwko wirusowi.

"Bloomberg" wskazuje, że w Hongkongu, obok oficjalnej waluty zaczęła obowiązywać alternatywna: "rolka papieru toaletowego" lub "maseczka na twarz". Amerykanin Joel Werner, który prowadzi fundusz hedgingowy Solitude Capital Management, zamówił na Amazonie 216 rolek papieru toaletowego. Za wysyłkę do Hongkongu zapłacił około 200 dolarów. Jednak nie żałuje wydanych pieniędzy. - Od wielu dni poszukiwalismy go. Teraz rolka papieru to prezent lepszy niż wino - wyjaśnił.





Podobnie jest w Singapurze. Grupa IG zajmująca się w sprzedażą wysyłkową proponuje "zestawy prezentowe", na które skada się maska na twarz, termometr i buteleczki z płynem do odkażania rąk. Zamówień jest cała masa. Prezentem cieszącym się popularnością na Walentynki byl bukiet złożony z makaronów i warzyw.

W niedzielę komisja zdrowia w prowincji Hubei, epicentrum koronawirusa, odnotowała 100 zgonów i 1993 nowych przypadków zachorowań. Liczba ofiar śmiertelnych w Chinach wzrosła tym samym do 1765.