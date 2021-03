Horban: Zaczynamy poważnie rozważaź, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski

Prof. Horban: rozważamy całkowite zamknięcie Polski / fot. KPRM

- Zaczynamy poważnie rozmawiać na temat, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. Covid-19.

Jak powiedział Horban w rozmowie z Dorotą Gawryluk, w tym lub następnym tygodniu przekroczymy liczbę 30 tysięcy dziennych zakażeń koronawirusem.

- Prowadząca zapytała, czy od niedzieli "wszystko będzie w Polsce zamknięte". Zdaniem prof. Horbana, "to możliwe, jeśli w środę czy czwartek zbliżymy się do liczby wyraźnie przekraczającej 30 tysięcy zakażeń". - Wówczas to będzie nie tylko potencjalny, ale i realny scenariusz - uznał. Jak dodał, w przypadku całkowitego lockdownu "kościoły też będą zamknięte" - czytamy w artykule na Polsat News.

