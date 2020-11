Hortimex: Pandemia przyspieszyła zmiany trendów, firmy spożywcze są na to przygotowane

Prezes Hortimeksu Mateusz Kowalewski

- Zmiany nawyków żywieniowych i większą świadomość konsumentów zapowiadano już wcześniej. Koronawirus tylko to przyspieszył - mówił prezes Hortimeksu Mateusz Kowalewski, który był prelegentem sesji "Zarządzanie w „zdalnych” czasach. Wyzwania liderów" w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Jak podkreślił Mateusz Kowalewski, nasi ustawodawcy bardzo dbają o "rozrywki" i wyzwania dla polskich przedsiębiorców. Bycie biznesmanem w Polsce oznacza dużą odporność na różnego rodzaju niespodziewane sytuacje. - Pandemia może nie okazać się największym złem, które nas spotka w najbliższym czasie - dodał.

Jego zdaniem, przedsiębiorca to nie człowiek sukcesu, a człowiek porażek. Droga do sukcesu wiedzie przez niezliczoną liczbę nieudanych przedsięwzięć.

- Pandemia przyspieszyła pewne zmiany. Zmiany nawyków żywieniowych i większą świadomość konsumentów zapowiadano już wcześniej. Koronawirus tylko to przyspieszył. Od pewnego czasu rozbudowujemy portfolio Hortimex o surowce prozdrowotne, roślinne i funkcjonalne - właśnie dlatego, że spodziewaliśmy się zmian trendów - mówił.

Podkreślił także, że w dobie pandemii branża spożywcza radzi sobie całkiem nieźle. - Sprawnie opanowano nowe obostrzenia sanitarne, dostawy odbywały się bez wielkich zmian. Co ważne, nie zostaliśmy objęci lockdownem. To jeden z ważniejszych sektorów polskiej gospodarki i - dodatkowo - dobrze przygotowany do zmian. Funkcjonowanie branży, choć poddane próbie, nie jest zagrożone - mówił Mateusz Kowalewski.

