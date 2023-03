Hot-dog gratis dla klientów Żabki. To element lojalizacji

Każdy klient, który w środę lub czwartek zrobi zakupy w sklepie Żabka, otrzyma bon upoważniający do odbioru gratisowego hot doga przy kolejnych zakupach na kwotę min. 10 zł.

Akcja trwa do 1 do 12 marca br. i obowiązuje we wszystkich sklepach Żabka, z wyłączeniem sklepów autonomicznych Żabka Nano.

W Żabce hot-dog gratis

Bon promocyjny na kolejne zakupy (wydrukowany na paragonie), który upoważnia do odbioru gratisowego hot doga, otrzyma każdy klient, który w dniach 1-2 oraz 8-9 marca zrobi zakupy w sklepie Żabka. Ciepłą przekąskę będzie można odebrać w dowolnej placówce sieci w dniach 3-5 oraz 10-12 marca, przy zakupach za min. 10 zł. Realizacja bonu zdobytego podczas zakupów w środę lub czwartek, możliwa jest w tym samym tygodniu – od piątku do niedzieli. Obowiązuje ograniczenie: 1 transakcja = realizacja 1 bonu. Z promocji wyłączone są alkohole mocne, leki OTC, papierosy oraz produkty do żywienia niemowląt. Akcja promocyjna nie obejmuje sklepów autonomicznych Żabka Nano.

fot. za Żabka

Żabka nagradza swoich klientów

Sieć nieustannie pracuje nad nowymi możliwościami lojalizacji i aktywizacji swoich klientów, rozwijając różne mechanizmy promocyjne, m.in. z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Żappka. Aplikacja pozwala na gromadzenie punktów (żappsów) i wymianę ich na produkty dostępne w sklepach. Jej użytkownicy mają także możliwość korzystania z subskrypcji na kawę, czyli „Kawonamentu”.

Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem najszybciej rozwijającej się sieci sklepów typu convenience w Polsce i jednym z najbardziej dynamicznych formatów na świecie, otwierając ponad 4000 nowych sklepów w latach 2016-21.