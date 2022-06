Hot-dogi w Żabce będzie robił robot

W bezobsługowych sklepach Żabka Nano hot-dogi będzie przygotowywał robot Robbie.

Trwają testy projektu. Kolejny etap to instalacja maszyn w sklepach.

Sieć Żabka niedawno zarejestrowała znak towarowy ROBBIE. Są to roboty do przygotowywania hot-dogów.

- Robot, o imieniu, Robbie to kolejne nowatorskie rozwiązanie, które pilotażowo wdrażamy w naszym bezobsługowym koncepcie Żabka Nano. Innowacyjne, pierwsze tego typu urządzenie na rynku pozwala na przygotowanie kultowych dla sieci Żabka hot-dogów w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta i bez udziału pracowników obsługi - informuje nas biuro prasowe sieci Żabka.

Testy robota Robbie wśród pracowników

Aktualnie trwają testy robota w ramach formuły friends&family, czyli wśród pracowników i współpracowników sieci. Standardowo kolejnym etapem testów będzie możliwość sprawdzenia tych rozwiązań przez klientów Żabki.

Sprzedaż hot dogów w Żabce sięga kilkuset tysięcy sztuk dziennie. Poza mięsnymi wersjami sklepy sprzedają też hot dogi bez mięsa. W ofercie Żabki są jeszcze m.in. panini czy hamburgery.

Żabka Nano formatem bezobsługowym

Przypomnijmy, pierwszy autonomiczny sklep Żabka Nano powstał w czerwcu 2021 roku w Poznaniu. Od momentu uruchomienia pierwszego sklepu Żabka Nano rośnie zainteresowanie konceptem. Żabka Nano wykorzystuje innowacyjne metody autoryzacji i płatności za zakupy. Pierwsze placówki były połączone z aplikacją mobilną sieci, która umożliwiała zarówno wejście do środka, jak i płatność za zakupy. Obecnie, w modelu store-in-the-store, rozwijany jest koncept umożliwiający wstęp do placówki przy wykorzystaniu dowolnej karty płatniczej. Same zakupy trwają tylko chwilę, a płatność realizowana jest automatycznie.

Placówki autonomiczne Żabki powstają w ramach Inkubatora Biznesu Żabka Future, który łączy w sobie trzy elementy: zarządzanie i wyszukiwanie innowacji, przekuwanie ich na nowe produkty i usługi oraz ich komercjalizację.

Obecnie w całej Polsce jest ponad 8300 sklepów Żabka.

1 czerwca podaliśmy, że PKN Orlen usprawnia system przygotowywania hot-dogów sprzedawanych na stacjach paliw. Pomaga mu w tym aplikacja tworzona w ramach programu SkyLight accelerator Orlen.

Orlen też usprawnia proces przygotowywania hot-dogów

- W ramach tworzymy aplikację, która tworzy automatyzację nadzoru grilla rolkowego. Jest to kamera a także mały komputer, który pozwala na to, aby obraz z kamery został przeanalizowany. Na tym obrazie wykrywamy wszystkie produkty, które w danej chwili znajdują się na grillu. Pracownik stacji nie będzie musiał non-stop monitorować grilla, te informacje będą automatycznie pojawiały się w systemie na wyświetlaczu. Jest to dla nas niesamowite, że takie połączenie dwóch światów - z jednej strony informatycznego i firmy paliwowej - pozwala na digitalizację nawet takich procesów jak monitoring parówek - opowiada Konrad Słoniewski, Veturai Automotive sp. z o.o