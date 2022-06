Hot-dogi w Żabce zrobi robot Robbie. Pracuje już w jednym z warszawskich sklepów

W bezobsługowych sklepach Żabka Nano hot-dogi będzie przygotowywał robot Robbie.

Trwają testy projektu. Kolejny etap to instalacja maszyn w sklepach.

- Robot o imieniu Robbie to kolejne nowatorskie rozwiązanie, które pilotażowo wdrażamy w naszym bezobsługowym koncepcie Żabka Nano. Innowacyjne, pierwsze tego typu urządzenie na rynku pozwala na przygotowanie kultowych dla sieci Żabka hot-dogów w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta i bez udziału pracowników obsługi - informuje nas biuro prasowe sieci Żabka.

Robbie robi hot-dogi w Warszawie przy ul. Dobrej 54

Pierwszy taki robot funkcjonuje od niedawna w Żabce Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie. Przygotowuje hot-dogi w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta. Urządzenie powstało przy współpracy Żabki i VeloxAlpha S.A.

Dzięki temu klienci, oprócz szybkich zakupów bez kolejki czy gorącej świeżo parzonej kawy z ekspresu, od niedawna mogą zamówić także hot-doga.

– Hot-dogi to kultowa przekąska na ciepło z Żabki. Stąd pomysł, aby były dostępne również w naszych bezobsługowych placówkach. We współpracy z zespołem VeloxAlpha S.A. stworzyliśmy robota Robbie, który w sposób zautomatyzowany i w pełni higieniczny przygotowuje dla klientów Żabki Nano hot-dogi z ich ulubionymi dodatkami. Jest to pierwsze tego typu urządzenie na rynku. Cieszymy się, że Żabka Nano przeciera kolejne szlaki, oferując klientom najnowsze na rynku rozwiązania – mówi Paweł Grabowski, dyrektor ds. rozwiązań bezosobowych w Żabka Polska.

Robot waży 1500 kg, ma ponad 2,5 m wysokości i ponad 2 m szerokości.

Za projekt i oprogramowanie robota Robbie odpowiada firma VeloxAlpha S.A., która zrealizowała ten pionierski projekt na zamówienie Żabki. Nad jego stworzeniem pracowało koncepcyjnie 12 osób – 6 nad konstrukcją i 6 nad oprogramowaniem. Stworzone przez nie rozwiązanie ułatwia klientom życie, działa 24/7, jest łatwe i intuicyjne w obsłudze. Innowacyjność gra tutaj kluczową rolę – zapewniając atrakcyjność, jaką oferuje szybki, przygotowany bezdotykowo posiłek.

– Głównym bodźcem do stworzenia naszego produktu była waluta, jaką posługuje się człowiek w dzisiejszych czasach – czas. Nasze produkty powinny ułatwiać życie, być przyjazne w obsłudze i dostępne 24/7, dla każdego. Technologia gra kluczową rolę, ponieważ gwarantuje jakość, zwiększa bezpieczeństwo przygotowania żywności i zapewnia stałą dostępność – Łukasz Drewnowski, CEO & CoFounder w VeloxAlpha S.A.

Jak zamówić hot-doga u robota?

Jak zamówić hot-doga? Klient wchodzi do sklepu, korzystając z aplikacji Żappka, smartwatcha, karty bankowej czy aplikacji Apple Pay lub Google Pay, podchodzi do ekranu przy maszynie i w trzech krokach składa zamówienie – wybiera rozmiar hot-doga, rodzaj parówki i sosu. Następnie potwierdza zamówienie. Klient może śledzić status swojego zamówienia na ekranie w górnej części robota. Gotowy hot-dog dostępny jest do odbioru przez 40 sekund. Klient informowany jest o tym fakcie za pomocą komunikatu na poziomym ekranie u góry robota oraz za pomocą komunikatu głosowego. Sztuczna inteligencja (AI) umożliwia dodanie produktów z „hotdogomatu” do rachunku klienta.

Żabka Nano i robot Robbie

Żabka Nano formatem bezobsługowym

Przypomnijmy, pierwszy autonomiczny sklep Żabka Nano powstał w czerwcu 2021 roku w Poznaniu. Od momentu uruchomienia pierwszego sklepu Żabka Nano rośnie zainteresowanie konceptem. Żabka Nano wykorzystuje innowacyjne metody autoryzacji i płatności za zakupy. Pierwsze placówki były połączone z aplikacją mobilną sieci, która umożliwiała zarówno wejście do środka, jak i płatność za zakupy. Obecnie, w modelu store-in-the-store, rozwijany jest koncept umożliwiający wstęp do placówki przy wykorzystaniu dowolnej karty płatniczej. Same zakupy trwają tylko chwilę, a płatność realizowana jest automatycznie.

Placówki autonomiczne Żabki powstają w ramach Inkubatora Biznesu Żabka Future, który łączy w sobie trzy elementy: zarządzanie i wyszukiwanie innowacji, przekuwanie ich na nowe produkty i usługi oraz ich komercjalizację.

Obecnie w całej Polsce jest ponad 8300 sklepów Żabka.

1 czerwca podaliśmy, że PKN Orlen usprawnia system przygotowywania hot-dogów sprzedawanych na stacjach paliw. Pomaga mu w tym aplikacja tworzona w ramach programu SkyLight accelerator Orlen.

Orlen też usprawnia proces przygotowywania hot-dogów

- W ramach tworzymy aplikację, która tworzy automatyzację nadzoru grilla rolkowego. Jest to kamera a także mały komputer, który pozwala na to, aby obraz z kamery został przeanalizowany. Na tym obrazie wykrywamy wszystkie produkty, które w danej chwili znajdują się na grillu. Pracownik stacji nie będzie musiał non-stop monitorować grilla, te informacje będą automatycznie pojawiały się w systemie na wyświetlaczu. Jest to dla nas niesamowite, że takie połączenie dwóch światów - z jednej strony informatycznego i firmy paliwowej - pozwala na digitalizację nawet takich procesów jak monitoring parówek - opowiada Konrad Słoniewski, Veturai Automotive sp. z o.o