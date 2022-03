Hotele z ciężarówek, supermarket bez opakowań – CSR po europejsku

Europejskie Centrum Konsumenckie, działające przy UOKiK, przedstawia praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju z całego kontynentu – począwszy od duńskiej aplikacji "Too Good To Go" po darmowy transport publiczny w Luksemburgu.

Austria

Kraj ten walczy z tonami odpadów elektronicznych za pomocą bonów naprawczych. Bony te pokrywają połowę kosztów naprawy dla konsumentów do maksymalnej kwoty 200 euro, zachęcając obywateli do inwestowania pieniędzy w naprawy zamiast wyrzucania zepsutych urządzeń elektronicznych i kupowania nowych. Program odniósł wielki sukces w Wiedniu, dlatego w 2022 roku został rozszerzony na cały kraj.

Belgia

W Belgii można znaleźć sklepy z używaną odzieżą zwane "De Kringwinkel" lub "Les Petits Riens", które znajdują się w całym kraju. Każdy może oddać do nich meble, przybory kuchenne i inne przedmioty, których już nie potrzebuje. Można je później nabyć po okazyjnej cenie.

Bułgaria

Międzynarodowa firma odzieżowa działająca w Bułgarii zachęca konsumentów do oddawania zużytych ubrań do swoich sklepów. Ubrania są przyjmowane na miejscu, a przedsiębiorca dba o to, by zostały ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Oddając stare ubrania w sklepie, klienci otrzymują kupon, który mogą zrealizować przy następnych zakupach.

Chorwacja

Chorwacka platforma internetowa "Burza otpada" (wymiana odpadów) promuje wymianę informacji na temat podaży i popytu na surowce wtórne powstające w procesach produkcyjnych lub w wyniku procesów gospodarowania odpadami. Projekt ten został uruchomiony w 2017 r., i ma pośredni wpływ na konsumentów, ponieważ jego celem jest ograniczenie składowania odpadów i zrównoważone podejście do zarządzania zasobami pierwotnymi.

Cypr

Cypr promuje sponsoring motywacyjny na zakup nowego roweru oraz dotację na naprawę i konserwację roweru.

Czechy

W ostatnich latach w Czechach jest coraz więcej sklepów spożywczych, w których konsumenci mogą kupić np. ryż, makaron, kawę czy herbatę i poprosić o zapakowanie towaru do przyniesionych przez siebie pojemników.

Dania

"Too Good To Go" to aplikacja mobilna opracowana w Danii w 2015 r. w celu walki z marnowaniem żywności. Restauracje lub sklepy zamieszczają w niej niesprzedane resztki jedzenia lub posiłki, które w przeciwnym razie by wyrzuciły. Klienci mogą sprawdzić w aplikacji, co jest dostępne w ich okolicy i odebrać jedzenie w przeważnie bardzo przystępnych cenach. Jest to sytuacja, w której zyskują zarówno konsumenci, restauracje, jak i środowisko.

Francja