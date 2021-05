HSF e-commerce najemcą Segro Logistics Park Poznań

W SEGRO Logistics Park Poznań, Gołuski rozpoczęła się budowa obiektu dla HSF e-commerce, firmy specjalizującej się w logistycznej obsłudze internetowej sprzedaży mebli i towarów ponadgabarytowych. Nowy budynek, wielkości blisko 50 400 m2, zostanie ukończony pod koniec 2021 roku i w pełni wykorzysta 11 ha gruntów przeznaczonych na ten park. W transakcji pośredniczyło Profi Home.

HSF e-commerce to firma z ponad 10-letnim doświadczeniem. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w obsłudze logistycznej mebli i przedmiotów o nietypowych wymiarach. W zakresie dystrybucji, HSF e-commerce współpracuje z irmami przewozowymi, wysyłając towary do krajów Europy Zachodniej. W SEGRO Logistics Park Poznań, Gołuski firma będzie świadczyć usługi magazynowania mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, a także obsługę kanału e-commerce.

Nowy budynek, realizowany przez SEGRO dla HSF e-commerce, będzie liczył 49 000 m² powierzchni magazynowej oraz 1 400 m² powierzchni socjalno-biurowych. Magazyn zostanie wyposażony w 76 doków oraz 4 bramy typu "0". Deweloper zapewni 30 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych oraz 80 miejsc dla samochodów osobowych. Planowane jest także wyposażenie parku w system kontroli dostępu, który automatycznie odczytuje tablice rejestracyjne, zapewniając tym samym większe bezpieczeństwo i płynność ruchu dla pracowników i stałych dostawców.

– Podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do parku logistycznego SEGRO w Gołuskach, aby zwiększyć nasze możliwości biznesowe zgodnie z rosnącymi potrzebami rynku. W najbliższych latach planujemy ponad dwukrotne zwiększenie obrotów z dostawami przede wszystkim do Niemiec, a następnie do Polski – mówi Robert Sobolewski, Prezes Zarządu HSF e-commerce.

SEGRO Logistics Park Poznań, Gołuski zlokalizowany jest 5 km na południowy zachód od granic administracyjnych Poznania i 15 km od centrum miasta.