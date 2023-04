HUBburger® poszerza sieć maszyn vendingowych na stacjach Circle K

Współpraca rozpoczęła się 25 stycznia 2023 roku od ustawienia maszyn vendingowych, których właścicielem jest HUBburger®, na terenie wybranych stacji paliw Circle K. Na początek były to trzy pilotażowe stacje przy ul. Wał Miedzeszyński, Grochowskiej i Nowoursynowskiej w Warszawie. Do końca Kwietnia 2023 będziemy oferowali sprzedaż już w conajmniej 28 miastach w około 50 maszynach vendingowych.

Maszyny vendingowe HUBburger® oferują zróżnicowany asortyment, obejmujący legalne i najwyższej jakości produkty CBD oraz akcesoria. Produkty dostępne są od ręki i w wygodny sposób dla klientów sieci Circle K. Wygoda jest dziś ważnym elementem wyboru kanału w handlu detalicznym, a konsumenci chcą mieć szerszy i łatwiejszy dostęp do najnowszych produktów CBD. Współpraca HUBburger® z Circle K jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Produkty CBD dostępne od 25 stycznia na stacjach paliw Circle K są bezpieczne dla konsumentów oraz mają udokumentowane właściwości prozdrowotne i proekologiczne. HUBburger® w ten sposób dąży do czystszego, bezpieczniejszego i lepszego świata oraz planety.

Produkty CBD z oferty vendingowej to między innymi: pre-rollsy, olejki, susze, słodycze, kosmetyki, napoje. Dzięki temu klienci stacji Circle K mają szeroki wybór - w każdej maszynie zostanie umieszczone kilkanaście rodzajów produktów.

Dodatkowo dbając o edukację odbiorców produktów CBD i zapewniając dostęp do eksperckiej wiedzy, marka HUBburger® stworzyła dedykowaną projektowi stronę www.vending.hubburger.com, zawierającą szczegółowe informacje dotyczące wszystkich produktów dostępnych w maszynach vendingowych oraz samego CBD i jego działania. Dostęp do tych istotnych informacji jest łatwy i odbywa się poprzez skanowanie QR code telefonem lub technologię NFC - funkcje dostępne obecnie w większości telefonów komórkowych. Już za chwilę uruchomiony zostanie portal online na którym będzie można zakupić więcej produktów konopnych oraz zdobyć wiedzę a nawet zapisać się na roczne studia podyplomowe z zakresu wiedzy konopnej.

Franczyzowe maszyny od HUBburger®

HUBburger® oferuje maszyny vendingowe również w modelu franczyzowym, dokładniej w dwóch modelach rozliczeniowych.

Otwierając się na potrzeby rynku i skalowanie świadomości oraz siły nabywczej w naszej branży konopnej pozwalamy na przystąpienie do naszej sieci franczyzowej. Umiejscowienie maszyn w widocznych miejscach w przestrzeni publicznej ma dla nas również ważną misje edukacyjną aby pokazać ludziom którzy nie interesowali się dotychczas zastosowaniami konopi, że z konopi można zrobić zdrowe przekąski, smaczne słodycze i wiele innych ciekawych produktów spożywczych lub suplementów diety. HUBburger® jest przedsięwzięciem długotermiowym opartym o duże doświadczenie w biznesie konopnym i wnosi dużo dobrego do naszej świadomości o świadomym i zdrowym trybie życia. Na jesień 2023 planujemy rozszerzyć sieć maszyn do 150 a do końca roku 2024 ilość ta wzrośnie do około 900 maszyn w Europie.

Aktualnie pracujemy nad wdrożeniem dla naszych użytkowników działów takich jak

- HUBedu na którym będą się odbywać szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne np. z wdrażania produktów konopnych do menu restauracji.

- HUBtivi Telewizja z informacjami ze świata konopii w systemie streamingowym

- Partnerskie gabinety lekarskie

- Marketplace konopny jako platforma sprzedażowa zrzeszająca producentów i dystrybutorów w branży konopnej.