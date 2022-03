Huggies rozda wyprawkę dla 40 tys. mam, w tym kupon na zakupy w Carrefour

Dodatkowo wyprawka będzie zawierać jednorazowy kupon z 50% rabatem na zakupy pieluszek Huggies Elite Soft do zrealizowania w sieci Carrefour.

Marka Huggies, której wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest Brand Distribution Group, jest znana na całym świecie nie tylko z jakości i bezpieczeństwa produktów, ale również z zaangażowania w budowanie relacji z tymi, którzy opiekują się dziećmi w szpitalu od pierwszych dni. To położne wiedzą najlepiej, co sprawdza się w pielęgnacji i higienie delikatnej skóry niemowlaka od pierwszych dni, i to one pośredniczą w przekazywaniu odpowiednich produktów od Huggies.

Akcja wyprawkowa to element szerszej światowej kampanii Huggies na rzecz zwiększania świadomości właściwej pielęgnacji skóry niemowląt od pierwszego dnia życia.