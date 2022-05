Hulajnogi i Playstation do wygrania w loterii MediaMarkt

Mechanizm loterii jest bardzo prosty. Wystarczy zrobić zakupy za min. 500 zł w dowolnym sklepie MediaMarkt lub w sklepie internetowym mediamarkt.pl, zachować paragon i w dniach od 9 maja do 3 czerwca 2022r. zarejestrować go na stronie www.mediamarkt.pl. Losowania będą przeprowadzone w soboty - 14, 21 i 28 maja oraz 4 czerwca, a co tydzień w każdym sklepie MediaMarkt w Polsce nastąpi ogłoszenie zwycięzców. Warto wtedy odwiedzić sklep sieci, wskazany podczas rejestracji i osobiście sprawdzić wyniki. Klienci, którym się nie poszczęści w pierwszym losowaniu, będą mieli jeszcze szansę na wygraną, ponieważ ich paragon zostanie uwzględniony w kolejnym losowaniu.

Do wygrania w M-Loterii czekają 324 hulajnogi elektryczne Xiaomi Mi Electric Scooter 3, a w czerwcu, w dodatkowym, finałowym losowaniu można zdobyć konsolę Playstation 5 Chasis Digital Edition wraz z 3-miesięczna subskrypcją Playstation Plus.