Hybrydowy kongres, czyli EEC w 2021 roku

Hybrydowy kongres, czyli EEC w 2021 r.

Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczyna nowy rok serią inspirujących publikacji. Zapytaliśmy liderów opinii o znaczenie europejskich funduszy, potencjał sztucznej inteligencji, o to, czego powinniśmy uczyć młode pokolenia, skąd czerpać cyfrowe inspiracje i czy bać się robota - współpracownika. Nasi eksperci opracowali raport syntezujący trendy i kierunki rozwoju e-commerce. Zapraszamy do lektury, jak i do współtworzenia programu Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Tegoroczna hybrydowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaplanowana w terminie 24-26 maja 2021 r. (lub alternatywnie 20-24 września br.) będzie, co oczywiste, najważniejszą częścią – kulminacją projektu rozplanowanego na cały rok. Już w dniach 17-18 lutego odbędzie się w formule online EEC Trends (trwa rejestracja) stanowiące merytoryczne wprowadzenie do majowej edycji.

Zapraszamy do współtworzenia programu



Na przekór izolacji i lockdownowi, zapraszamy do wspólnej pracy nad programem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zgodnie z dobrą i trwałą praktyką Kongresu. Wspólnie jesteśmy w stanie wskazać trendy, zjawiska, opracować możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, by sprawnie odnaleźć się w nowej popandemicznej rzeczywistości.

Jakie kwestie są warte dyskusji i z jakiej strony je naświetlić, by zmniejszyć obszar niepewności:

•Jakich inwestycji potrzeba odbudowującej się gospodarce? Jaka powinna i może być w tej dziedzinie rola państwa, środków finansowych UE, prywatnych inwestorów, samorządów?



•Czy europejska strategia Zielonego Ładu jest tym, czego potrzebuje gospodarka? Jakie szanse – a może zagrożenia – ze sobą niesie? Co robić, by na fali zielonej transformacji wzmocnić swoją pozycję?

• Czy tempo i kierunek zmian w polskiej energetyce są właściwe? Jak w praktyce włączać się w globalne i europejskie trendy w sektorze energii, nie zaniedbując bezpieczeństwa i troszcząc się o konkurencyjność polskich firm?

• Czy cyfrowe przyspieszenie, obserwowane w pandemii, to trwały, poddający się kontroli, bezpieczny i dla wszystkich jednakowo korzystny trend? Jakie mogą być skutki galopującej digitalizacji dla biznesu, dla poszczególnych branż, dla rynku pracy? W jakie technologiczne narzędzia, umiejętności zarządcze i kompetencje pracowników warto dziś i jutro inwestować?

To tylko wybrane wątki, przykłady tematyki, którą poruszymy w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Intensywnie pracujemy nad zakresem tematycznym, chcąc tworzyć go z partnerami, uczestnikami Kongresu. Czy pomijamy ważne kwestie? Co nam umyka? Jakie problemy pojawią się w najbliższych miesiącach? Co Państwa zdaniem warte jest mocniejszego wyartykułowania?

Do debaty pod znakiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego zapraszamy już teraz. Razem twórzmy najciekawsze, adekwatne i żywe, otwarte i prestiżowe forum dyskusji o przyszłości gospodarki.