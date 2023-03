Idziesz na zakupy spożywcze do supermarketu? Zabierz co najmniej 400 zł

Inflacja jakoby spowalnia. W sklepach tego nie widać. W porównaniu z marcem zeszłego roku płacimy nawet 30 proc więcej, czyli ok. 100-120 zł. 50 produktów z Koszyka cen kosztuje w supermarketach od 410 zł w Dino do 444 zł w SPAR-ze. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy w górę poszybowały ceny papryki i pomidorów. Za paprykę płacimy ok. 22 zł za kg. Za pomidory ok. 15-16 zł za kg. Potaniało natomiast masło i ser gouda.