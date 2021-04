IGD: Dyskonty wkrótce mogą zdominować europejski rynek FMCG

Lokalni liderzy dyskontowi, tacy jak Biedronka, przyczyniają się do wzrostu w całym kanale. Fot. materiały prasowe

Według nowych badań IGD – firmy analitycznej dostarczającej informacje i prognozy dla globalnego handlu detalicznego artykułami spożywczymi - kanał dyskontowy odpowiada za 43 proc. wzrostu sprzedaży detalicznej w Europie, a w latach 2020-2022 zwiększy sprzedaż o 34 mld EUR. Lokalni liderzy, tacy jak Biedronka, przyczyniają się do wzrostu w całym kanale.

Jak ocenia IGD, kanał dyskontowy będzie głównym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu do 2022 r., A wiodące dyskonty - Lidl i Aldi - zwiększą sprzedaż w większym stopniu niż większość głównych europejskich detalistów.

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat siedem oddziałów Lidla wzrośnie o ponad 900 mln euro każda. Dyskont stanie się pierwszym europejskim detalistą, który osiągnie obroty przekraczające 100 miliardów euro. Liczba ta może zostać osiągnięta w 2021 roku.

- Dyskont jest drugim co do wielkości i najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w Europie. Chociaż w ostatnich latach konsekwentnie zyskiwał udział rynkowy, zwiększona koncentracja kupujących na cenie, przyspieszona przez COVID-19 oraz rozwój rynków rozwijających się w Europie Wschodniej sprawią, że kanał zacznie zajmować centralne miejsce w całym regionie – mówi Jon Wright, Head of EMEA, IGD

Spośród najszybciej rozwijających się dyskontów rosyjska Pyaterohcka (X5 Retail Group) ma odpowiadać za ponad 15% wzrostu kanału sprzedaży w regionie. Oczekuje się, że we Francji wzrost sprzedaży Lidla będzie większy niż w Niemczech, m.in. w powodu ograniczonej liczby bezpośrednich konkurentów. Z kolei dla Aldi South Wielka Brytania stanie się głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju grupy.

- Podczas gdy wzrost tego kanału sprzedaży spowalnia na kilku dojrzałych rynkach, takich jak Niemcy i Holandia, to inne kraje, takie jak Turcja, Rosja, Polska i Rumunia, mogą zanotować dwucyfrowy wzrost, tworząc tym samym nowe możliwości dla dostawców żywności i napojów – mówi Maxime Delacour, starszy analityk ds. Sprzedaży detalicznej w IGD.

- Oprócz dużych graczy istnieje kilku wiodących na rynku małych i średnich operatorów, takich jak Mercadona, Biedronka i kilka skandynawskich dyskontów. Ci„ lokalni liderzy ”odgrywają kluczową rolę nie tylko na swoich rynkach regionalnych, ale także stwarzają warunki do wzrostu w całym kanale - dodaje.