IGD: Restrukturyzacja aktywów Carrefour wydaje się nieuchronna

Carrefour planuje sprzedać swój biznes na Tajwanie i zatrudnił Morgana Stanleya do prowadzenia sprzedaży.

Niedawno przejęciem grupy Carrefour interesowała się kanadyjska grupa Couche-Tard, jednak rząd Francji odrzucił tę propozycję.

Według rynkowych spekulacji, Carrefour może również rozważyć sprzedaż swojej działalności w Polsce, Włoszech i Argentynie.

Carrefour sprzedaje Tajwan

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Reuters poinformował, iż Carrefour planuje sprzedać swój biznes na Tajwanie, który jest wyceniany na 1,9 mld USD. Carrefour zatrudnił Morgana Stanleya do prowadzenia sprzedaży, która ma rozpocząć się po wakacjach. Carrefour zwrócił się do kilku potencjalnych nabywców, w tym do firm private equity.

- Ten ruch nastąpił tuż po tym, jak Carrefour zakończył przejęcie Wellcome od Dairy Farm w grudniu 2020 r. Carrefour odnotował wzrost sprzedaży na Tajwanie o 13% r/r w pierwszej połowie 2021 r., przy dobrych wynikach nowo nabytych sklepów Wellcome. Carrefour prowadzi obecnie ponad 350 sklepów na Tajwanie – wymienia Jiong-Jiong Yu.

- Chociaż oferta przejęcia Couche-Tard na zakup Carrefoura została na początku tego roku odrzucona przez francuski rząd z powodu obaw związanych z bezpieczeństwem żywności, to jednak skłoniło to francuskiego detalistę do dogłębnego przyjrzenia się swojej działalności. W ostatnich latach inwestorzy byli niezadowoleni z notowań swoich akcji Carrefour – zauważa analityk IGD.

Możliwa sprzedaż działalności na kolejnych trzech rynkach

Według rynkowych spekulacji, Carrefour może również rozważyć sprzedaż swojej działalności w Polsce, Włoszech i Argentynie. Detaliście nie udało się osiągnąć masy krytycznej potrzebnej do osiągnięcia rzeczywistej rentowności na dwóch ostatnich rynkach.

- Carrefour potwierdził, że grupa rzeczywiście „zastanawia się nad masą krytyczną swoich międzynarodowych spółek zależnych oraz nad możliwą przyszłą konsolidacją, sojuszami lub dezinwestycjami ”. Krótko mówiąc, restrukturyzacja wydaje się nieuchronna – podsumowuje Jiong-Jiong Yu.

