Iggy Pop twarzą kampanii promującej piwo Tenczynek Marakuja

Iggy Pop reklamuje Tenczynek

Iggy Pop nazywany „ojcem chrzestnym” punk rocka jest twarzą kampanii #NieWstydźSię!, promującej nowe piwo Tenczynek Marakuja.

Legendarny utwór „Passanger” pomoże łamać stereotypu związane z piwami smakowymi. Marakuja to kolejny produkt Browaru Tenczynek/Manufaktury Piwa, Wódki i Wina SA wprowadzany na rynek, po sukcesie BUHa.

Premierze rynkowej Marakui towarzyszy kampania pod hasłem #NieWstydźSię!, która przekonuje, że nie warto tkwić w narzuconych schematach, zachęca do wyrażania swojego zdania w każdej kwestii. Twarzą nowej kampanii Tenczynka został Iggy Pop światowa ikona muzyki punk i Nowej Fali. Iggy jest głównym bohaterem kreacji reklamowych, w tym w video promocyjnego kręconego ze względów ograniczeń pandemicznych równocześnie w Polsce i w USA. Ogólnopolska kampania startuje od 29 marca.

„Zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy z człowiekiem-symbolem niczym nieskrępowanej niezależności, wielkim artystą. Iggy Pop od wielu lat łamie stereotypy, pokazuje że jedyne granice wyznacza nasza wyobraźnia. Inspiruje młodszych od siebie twórców. Chcemy wspólnie pokazać, że nic nie jest do końca oczywiste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. A świetne jakościowo piwo Marakuia to produkt dla silnych osobowości. Hasło #NieWstydźSię! to element kampanii łączącej w sobie elementy komercyjne i społeczne, którą jako Browar Tenczynek będziemy prowadzić w kolejnych miesiącach.” – powiedział Janusz Palikot, inicjator i współtwórca Browaru Tenczynek, w jego obecnym kształcie.